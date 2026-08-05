Petite, compacte et peu encombrante : notre fontaine d'eau WPD 25 Sparkle s'installe avec un encombrement minimal dans les bureaux et les salles d'attente, les commerces ainsi que les halls d'hôtel. L'appareil délivre à tout moment une eau potable fraîche, à l'hygiène irréprochable, pétillante ou plate au choix, pour un effectif maximum de 30 personnes. Les substances nocives et altérant le goût comme le chlore ou les métaux lourds, mais également les micro-organismes et les bactéries sont retenus de manière fiable par notre filtre Hy-Pure-Plus extrêmement efficace. Le filtre Hy-Pure-Plus combinant charbon actif et ultrafiltre garantit ainsi une eau potable d'excellente qualité au goût exceptionnel.