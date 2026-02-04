Abluftschaumfilter

Der Abluftschaumfilter filtert feine Schmutzpartikel während des Saugens aus der Luft heraus und passt zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome.

Der Abluftschaumfilter reinigt die Abluft, indem er feine Schmutzpartikel während des Saugens herausfiltert. Passend zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome von Kärcher. Wir empfehlen, den Filter mindestens einmal jährlich zu wechseln.

Merkmale und Vorteile
Feinmaschiger Filter
  • Filtert feinen Schmutz aus der eingesaugten Luft heraus.
Leicht austauschbar
  • Durch Entfernung des Filtergehäuses leichter Austausch des Abluftschaumfilters.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Grau
Abmessungen (L × B × H) (mm) 75 x 50 x 50
Anwendungsgebiete
  • Trockener Schmutz