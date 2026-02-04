Abluftschaumfilter
Der Abluftschaumfilter reinigt die Abluft, indem er feine Schmutzpartikel während des Saugens herausfiltert. Passend zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome von Kärcher. Wir empfehlen, den Filter mindestens einmal jährlich zu wechseln.
Merkmale und Vorteile
Feinmaschiger Filter
- Filtert feinen Schmutz aus der eingesaugten Luft heraus.
Leicht austauschbar
- Durch Entfernung des Filtergehäuses leichter Austausch des Abluftschaumfilters.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Grau
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|75 x 50 x 50
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz