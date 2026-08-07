Absaugstation RCV 5
Noch mehr Autonomie bei der Reinigung: In der smarten Absaugstation wird der Staubbehälter des RCV 5 regelmäßig automatisch entleert.
Mit der smarten Absaugstation wird der Betrieb des RCV 5 noch autonomer. Denn ab sofort wird der Staubbehälter automatisch entleert. Diese lästige und oft schmutzige Arbeit übernimmt die Absaugstation. Staub und Schmutz werden einfach automatisch in den hochwertigen Vliesfilterbeutel abgesaugt, sobald der RCV 5 in der Lade- und Absaugstation andockt – ganz gleich, ob nach einer abgeschlossenen Reinigungsaufgabe oder zum Aufladen zwischendurch. Der Schmutz wird zuverlässig gesammelt. So einfach war es noch nie. Dank der Ladefunktion der Absaugstation wird der Akku des Roboters auch gleich wieder aufgeladen.
Merkmale und Vorteile
Automatische Staubentleerung
- Deutlich längeres autonomes Reinigen dank regelmäßiger automatischer Entleerung des Staubbehälters des RCV 5.
- Kein lästiges manuelles Entleeren des Staubbehälters des RCV 5 und kein Kontakt mit Staub und Schmutz.
- Dauerhaft konstant hohe Saugleistung und somit ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis des RCV 5, da der Staubbehälter des Roboters regelmäßig geleert wird.
Vliesfilterbeutel
- Staub und Schmutz werden zuverlässig im Filterbeutel gesammelt.
- Sehr einfache und hygienische Entsorgung des aufgenommenen Schmutzes.
- Beim Herausziehen aus der Station wird der Filterbeutel sofort automatisch verschlossen. Der Schmutz bleibt sicher im Beutel, das Freisetzen von Staub beim Beutelwechsel wird zuverlässig verhindert.
Integriertes Kabelmanagement
- Das Netzkabel der Absaugstation kann sauber am mitgelieferten Kabelmanagement hinten an der Absaugstation aufgewickelt werden – kein Kabelsalat mehr.
App-Steuerung
- Die Absaugstation des RCV 5 ist bei Bedarf komfortabel per App steuerbar.
- Die Absaugung kann per App zusätzlich auch individuell aktiviert werden.
Kompatibel mit allen RCV 5
- Die Absaugstation ist mit allen RCV 5 kompatibel, auch mit Geräten, die bereits mit einer Ladestation ausgestattet sind.
- Dank mitgeliefertem Umbauset lässt sich ein bereits vorhandener RCV 5 im Handumdrehen für den Betrieb mit der Absaugstation umrüsten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Filterbeutelvolumen (l)
|4
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|4.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|401 x 290 x 446
Ausstattung
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück
- Schmutzbehälter
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
Zubehör
Absaugstation RCV 5 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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