Station de vidange automatique RCV 5
Encore plus d'autonomie lors du nettoyage : dans la station d'aspiration intelligente, le collecteur de poussière du RCV 5 est vidé automatiquement à intervalles réguliers.
En association avec la station d'aspiration intelligente, l'utilisation du RCV 5 devient encore plus autonome. En effet, à partir de maintenant, le bac à poussière se vide automatiquement. Cette tâche pénible et souvent salissante est assurée par la station d'aspiration. La poussière et la saleté sont simplement aspirées de façon automatique dans le sachet filtre en non-tissé haut de gamme dès que le RCV 5 se raccorde à la station de recharge et d'aspiration, peu importe que ce soit après avoir terminé une tâche de nettoyage ou pour une recharge d'appoint. La saleté est collectée de manière fiable. Plus facile que jamais. Grâce à la fonction de charge de la station d'aspiration, la batterie du robot est rechargée par la même occasion.
Caractéristiques et avantages
Vidage automatique de la poussière
- Nettoyage autonome nettement prolongé grâce au vidage automatique à intervalles réguliers du collecteur de poussière du RCV 5.
- Pas de vidage manuel pénible du collecteur de poussière du RCV 5 ni aucun contact avec la poussière et la saleté.
- Puissance d'aspiration élevée durablement constante pour un résultat de nettoyage homogène du RCV 5 étant donné que le collecteur de poussière du robot est vidé à intervalles réguliers.
Sacs filtrants en non-tissé
- La poussière et la saleté sont collectées de manière fiable dans le sac filtrant.
- Élimination très facile et hygiénique de la saleté ramassée.
- Au moment de son retrait de la station, le sac filtrant est immédiatement fermé de façon automatique. La saleté reste dans le sac en toute sécurité, empêchant ainsi de manière fiable la libération de poussière lors du changement de sac.
Gestion de câble intégrée
- Le câble d'alimentation de la station d'aspiration peut être enroulé proprement grâce à la gestion de câble incluse à l'arrière de la station d'aspiration – fini le câble qui s'emmêle.
Commande via l'application
- La station d'aspiration du RCV 5 se commande confortablement via une application au besoin.
- En outre, l'aspiration peut aussi être activée individuellement via l'application.
Compatible avec tous les RCV 5
- La station d'aspiration est compatible avec tous les RCV 5, y compris avec les appareils déjà équipés d'une station de recharge.
- Grâce au kit de modification inclus, un RCV 5 préexistant peut être modifié en un clin d'œil afin d'être utilisé avec la station d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Capacité du sac filtrant (l)
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|4.6
|Poids emballage inclus (kg)
|7.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|401 x 290 x 446
Équipement
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
- Bac à déchets
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes à poils courts
Accessoires
Pièces de rechange Station de vidange automatique RCV 5
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De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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