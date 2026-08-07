Dieses LED-Arbeitslicht wurde speziell für die direkte Montage an Liquid-to-Pellet-Gerätedüsen (Liquid to Pellet: L2P) entwickelt und verbessert die Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Unzureichende Lichtverhältnisse können das Reinigungsergebnis beeinträchtigen. Mit 170 Lumen Lichtstrom sorgt die LED-Leuchte für eine optimale Ausleuchtung und verbessert die Sicht für mindestens 5 Arbeitsstunden. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufstecken auf die Düse. Dank ihres geringen Gewichts beeinflusst die Leuchte die Handhabung des Geräts nicht. Das Arbeitslicht ist zudem wasserdicht. Eine CR123-Lithium-Ionen-Batterie ist im Lieferumfang enthalten, zusätzliche Batterien sind separat erhältlich.