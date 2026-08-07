Borstenband Unkrautentferner
Ersatzborstenband aus Nylon für müheloses Entfernen von Unkraut, passend für die ergonomisch geformten Unkrautentferner WRE 18-55 und WRE 4 Battery von Kärcher.
Unschön ist es, auf Wegen und in Mauerritzen das Unkraut sprießen zu sehen. Und schön, wenn die unliebsame Begrünung schnell entfernt werden kann. Das gelingt mit den Unkrautentfernern WRE 4 Battery und WRE 18-55 von Kärcher mühelos. Dank eines kraftvollen Motors, der hohen Drehzahl und vor allem des oberflächenschonenden und wirkungsvollen Nylon-Borstenbands. Jedes Borstenband kann bei Abnutzung in wenigen Schritten und ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Und schon kann es weitergehen: in rückenschonender Haltung trockene Moose und Unkräuter schnell und gründlich beseitigen.
Merkmale und Vorteile
Wirkungsvolle Borsten aus Nylon
Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|315 x 75 x 18
Anwendungsgebiete
- Moos
- Unkraut