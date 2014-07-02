Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/1

Weiche Bürstenwalze mit 277 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.

Bürstenwalze mit 277 Millimeter Länge für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit weichen, schwarzen, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt. Durchmesser der Borsten: 0,25 Millimeter.

Spezifikationen

Technische Daten

Bürstenlänge (mm) 277
Härtegrad Mittelhart
Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 277 x 61 x 61
Kompatible Geräte