Bürstenwalzen Holzflächen PCL 4
Mit den Bürstenköpfen des 2-teiligen Walzensets für den PCL 4 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.
Damit Terrassenböden von witterungsbedingten Verunreinigungen befreit bleiben, sollten sie regelmäßig und angemessen gereinigt werden. Mit den extra für Holzflächen und WPC-Beläge ausgelegten Bürstenwalzen lassen sich Verunreinigungen im Außenbereich besonders gleichmäßig und gründlich entfernen. Die im Set enthaltenen 2 Bürstenwalzen sind einfach auszutauschen und dienen als Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 4 enthaltenen Bürsten.
Merkmale und Vorteile
Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen im Außenbereich mit guter Flächenleistung
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Grünbelag
- Moos