Dreifachdüse, 050
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18 x 1,5.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|300
|Düsengröße ( )
|50
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
Dreifachdüse, 050 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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