HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean
Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück.
Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hat eine besonders aufwändige Dichtung. Er hält dadurch Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück. 99,99 % aller Partikel über 0,3 µ werden abgewehrt.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Staubsauger mit Wasserfilter DS 5500 und DS 5600
Zuverlässige Filterung allergieverursachender Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Ausscheidungen von Milben
Schneller und einfacher Wechsel
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|165 x 112 x 55