Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft in dem Raum, in dem Sie gerade arbeiten. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln.