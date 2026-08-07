HEPA-Hygienefilter*
Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft. Jährlicher Wechsel empfohlen.
Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert zuverlässig und sicher feinsten Schmutz wie zum Beispiel Pollen oder allergieauslösende Partikel. Dabei ist er so gründlich, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Luft in dem Raum, in dem Sie gerade arbeiten. Wir empfehlen, den Filter einmal jährlich zu wechseln.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Kompaktsauger VC 5
Filtert zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel
Die Abluft des Staubsaugers ist sauberer als die Raumluft
Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|85 x 75 x 46
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz