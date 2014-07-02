Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
20 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 8/155°C/250 bar.
20 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/250 bar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|250
|Länge (m)
|20
|Anschlussgewinde
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.5