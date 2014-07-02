Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

20 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 8/155°C/250 bar.

20 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/250 bar.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 250
Länge (m) 20
Anschlussgewinde 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.5