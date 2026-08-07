KV 4 Scheuertücher
Mühelos, schnell und effektiv: Das Scheuertuch lässt sich mittels Klett leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen und entfernt hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen.
Das KV 4 Scheuertuch ist durch seine hochwertigen abrasiven Fasern besonders für hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen geeignet. Hierzu zählen kratzunempfindliche Oberflächen wie Kochfeld, Backofen, Grillroste, Fenster und Fliesen. Das Tuch lässt sich mittels Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Das Scheuertuch ist strapazierfähig, waschbar und somit nach der Reinigung sofort wiederverwendbar.
Merkmale und Vorteile
Klettbefestigung
- Einfaches Anbringen und Entfernen.
Waschbar
- Waschbar bei 60 °C, wiederverwendbar.
Abrasivfasern
- Schnelle Schmutzlösung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|261 x 106 x 8
Anwendungsgebiete
- Kratzunempfindliche Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Arbeitsflächen in der Küche
- Duschkabine / Badewanne