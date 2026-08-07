Das KV 4 Scheuertuch ist durch seine hochwertigen abrasiven Fasern besonders für hartnäckigen Schmutz auf robusten Oberflächen geeignet. Hierzu zählen kratzunempfindliche Oberflächen wie Kochfeld, Backofen, Grillroste, Fenster und Fliesen. Das Tuch lässt sich mittels Klettbefestigung leicht an dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 anbringen. Das Scheuertuch ist strapazierfähig, waschbar und somit nach der Reinigung sofort wiederverwendbar.