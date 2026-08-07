Die Messer des Mähroboters sollten alle 1 bis 2 Monate gewechselt werden, um einen effizienten Schnitt und einen gesunden Rasen zu garantieren. Die Klingen sind 2-seitig geschliffen und gehärtet, was für eine längere Standzeit sorgt. Das Set besteht aus 12 Ersatzmessern und 12 Schrauben, die einfach per Hand gewechselt werden können, um einen leichten Messerwechsel zu ermöglichen.