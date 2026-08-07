Komfortables Werkzeug bei Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren von Kärcher. Der Ringschlüssel löst CO2-Flaschendeckel und dient gleichzeitig auch zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der CO2-Flasche. Zur einfachen und verliersicheren Mitnahme wird der Schlüssel einfach auf den Flaschenanschluss des Ice Blasters gesteckt.