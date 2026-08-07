Ringschluessel SW30 / SW32
Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO2-Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der Flasche.
Komfortables Werkzeug bei Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren von Kärcher. Der Ringschlüssel löst CO2-Flaschendeckel und dient gleichzeitig auch zum Befestigen des CO2-Schlauchs an der CO2-Flasche. Zur einfachen und verliersicheren Mitnahme wird der Schlüssel einfach auf den Flaschenanschluss des Ice Blasters gesteckt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1