Dieser spezielle Adapter ermöglicht auch bei der Verwendung von CO2-Flaschen mit Restdruckventil (RPV) das intensive Reinigen mit Kärcher Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren. Während Restdruckventile die Menge an CO2 begrenzen und damit die Reinigungsleistung mindern können, sorgt der Adapter dafür, dass jederzeit die erforderliche Menge CO2 in das Gerät strömt. Die Reinigungsleistung kann auf diesem Wege gesteigert werden.