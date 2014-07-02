Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.

Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Der Bajonett-1.0-Anschluss ist bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) derselbe. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 2.5
Standardnennweite ( ) DN 35
Ausführung Mit Krümmer
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾ Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾ Bajonett 1.0
Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 560 x 460 x 75

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