Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 4 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Der Bajonett-1.0-Anschluss ist bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) derselbe. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 4
Standardnennweite ( ) DN 35
Anschluss auf Zubehörseite¹⁾ Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite²⁾ Bajonett 1.0
Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 430 x 430 x 110
Zubehör