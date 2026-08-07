Zur einfachen Verlängerung des Strahlschlauchs bei L2P-Trockeneisstrahlern von Kärcher. Der Verlängerungsschlauch ermöglicht eine Erweiterung des Arbeitsbereichs und damit ein deutliches Plus an Flexibilität bei Reinigungsarbeiten mit dem Ice Blaster. Bei Bedarf können auch mehrere Verlängerungsschläuche miteinander verbunden werden.