Strahlschlauch Verlängerung, 5 m
Verlängerungsschlauch für L2P-Trockeneisstrahlgeräte von Kärcher. Diese einfache Verlängerung des Strahlschlauchs erweitert den Arbeitsbereich des Ice Blasters mühelos und unkompliziert.
Zur einfachen Verlängerung des Strahlschlauchs bei L2P-Trockeneisstrahlern von Kärcher. Der Verlängerungsschlauch ermöglicht eine Erweiterung des Arbeitsbereichs und damit ein deutliches Plus an Flexibilität bei Reinigungsarbeiten mit dem Ice Blaster. Bei Bedarf können auch mehrere Verlängerungsschläuche miteinander verbunden werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.2