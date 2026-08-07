Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Saugwischer FCV 4 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.