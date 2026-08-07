Universalwalze FCV 4
Pure!Roll® Universalwalze für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark, strapazierfähig und bei 60 °C waschbar. Geeignet für den Saugwischer FCV 4.
Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Saugwischer FCV 4 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Besonders sauber
- Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.)
- In Kombination mit dem 2-Tank-System der Kärcher Saugwischer werden bis zu 99 % aller Bakterien zuverlässig vom Boden entfernt – nachweislich im Labor geprüft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 57 x 57
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Versiegeltes Parkett