Universalwalze FCV 4

Pure!Roll® Universalwalze für die schonende Reinigung und Pflege aller Böden. Fusselfrei, saugstark, strapazierfähig und bei 60 °C waschbar. Geeignet für den Saugwischer FCV 4.

Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Saugwischer FCV 4 ermöglicht die schonende Reinigung und Pflege aller Böden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern
  • Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
  • Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Besonders sauber
  • Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.)
  • In Kombination mit dem 2-Tank-System der Kärcher Saugwischer werden bis zu 99 % aller Bakterien zuverlässig vom Boden entfernt – nachweislich im Labor geprüft.
Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 250 x 57 x 57
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Versiegeltes Parkett