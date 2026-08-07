Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour l'aspirateur laveur Kärcher FCV 4 permet un nettoyage et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant. Nos rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.