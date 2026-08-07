Wischtuch Set RCV 3
Für ein optimales Reinigungsergebnis: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit dem Saugroboter RCV 3.
Das Set enthält 3 Wischtücher für den Saugroboter RCV 3. Wird das Gerät im Wischmodus betrieben, sorgen die hochwertigen Mikrofasertücher für ein optimales Reinigungsergebnis auf sämtlichen Hartflächen wie zum Beispiel Fliesen, Laminat, Holzböden, PVC oder Linoleum. Leichte, angetrocknete Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt und Staub ergänzend zum Saugen sehr gut gebunden. Spielend einfach erfolgt der Austausch der Tücher dank Klettanbringung.
Merkmale und Vorteile
Wischtuch mit Klettbefestigung
- Einfaches Befestigen und Lösen dank Klettanbringung.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|3
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 x 60 x 83
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden