Le jeu inclut 3 lingettes pour l'aspirateur robot RCV 3. Lorsque l'appareil est utilisé en mode de lavage, ces lingettes microfibres haut de gamme garantissent un résultat de nettoyage optimal sur l'ensemble des surfaces dures telles que le carrelage, le stratifié, les sols en bois, le PVC ou le linoléum. Elles permettent une élimination fiable des salissures légèrement incrustées et une excellente retenue des poussières en complément de l'aspiration. Le remplacement des lingettes est un jeu d'enfant grâce aux bandes autoagrippantes.