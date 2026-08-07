Y-Stück Druckluft

Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.

Das speziell konstruierte Y-Stück ermöglicht den Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts direkt an Kärcher Trockeneisstrahlsysteme mit innovativen Liquid-to-Pellet-Verfahren. Das einfach zu installierende Zubehör führt zu einer Erhöhung der Druckluftmenge zur Versorgung des Ice Blasters und damit zu einer unmittelbaren Steigerung der Reinigungsleistung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 106 x 100 x 27
Kompatible Geräte