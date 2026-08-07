Y-Stück Druckluft
Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.
Das speziell konstruierte Y-Stück ermöglicht den Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts direkt an Kärcher Trockeneisstrahlsysteme mit innovativen Liquid-to-Pellet-Verfahren. Das einfach zu installierende Zubehör führt zu einer Erhöhung der Druckluftmenge zur Versorgung des Ice Blasters und damit zu einer unmittelbaren Steigerung der Reinigungsleistung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|106 x 100 x 27