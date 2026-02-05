Der konfigurierbare stationäre Hochdruckreiniger HDC Standard ist für folgende Leistungsklassen erhältlich: 4000 l/h (2-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h), 6000 l/h (3-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h) und 8000 l/h (4-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h). Außerdem sind Arbeitsdrücke zwischen 80 und 160 Bar möglich. Weitere Features sind eine Wasserzulauftemperatur bis 85 °C (im Standard bis 60 °C), Rahmen aus Stahl oder optional Edelstahl, luftgekühlte, langsam laufende 4-polige Motoren, robuste Kurbelwellenpumpen mit Zylinderkopf aus Messing und Druckspeicher mit integriertem Schwimmerbehälter und Filter im Wasserzulauf, Betriebsstundenzähler, Anzeige von Fehlermeldungen und Betriebsparametern. Die Anlage sowie die Pumpen und Motoren schalten sich zudem automatisch ein und aus. Weitere Sicherheitsfunktionen sind der Trockenlaufschutz, die Überwachung der Wasserzulauftemperatur, Motoren mit Wicklungsschutz und Motorschutzschalter, Überströmventil und Drucksensor, Sicherheitsventil und Druckspeicher an jeder Pumpe und Leckagenüberwachung. Auf Anfrage sind die Geräte auch für 60 Hertz verfügbar.