Der kompakt gebaute IVR-L 100/24-2 Tc ist ein solider Industriesauger, Typ Ringler mit Kippfahrgestell und 100 Liter Sammelbehälter. Damit eignet sich der Sauger bestens zur Aufnahme großer Mengen Flüssigkeit und/oder Feststoffe wie Späne (möglichst staubfrei). Mit Hilfe des optionalen Spänekorbs lassen sich die Feststoffe bequem von der Flüssigkeit trennen. Dank des um 360° drehbaren Schlauchanschlusses am Saugkopf gehen das Saugen rund um das Gerät ohne lästiges Verknoten des Saugschlauchs vonstatten. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart, die ölfesten Rollen und das ölfeste Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer – auch bei härtesten industriellen Einsätzen. Ferner ermöglicht die robuste Bauart eine Stapleraufnahme.