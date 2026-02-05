Der Abluftschaumfilter reinigt die Abluft, indem er feine Schmutzpartikel während des Saugens herausfiltert. Passend zu den Geräten VC 4 Cordless myHome und VC 4 Cordless Premium myHome von Kärcher. Wir empfehlen, den Filter mindestens einmal jährlich zu wechseln.