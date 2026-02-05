G 160 Q Pistole
Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an.
Die durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellten Druckstufen SOFT, MEDIUM oder HARD sowie der Reinigungsmittelmodus werden direkt auf das Display der Hochdruckpistole übertragen. Damit weiß der Anwender immer, in welchem Modus er gerade arbeitet. Die bei jedem Wetter gut lesbare Anzeige sorgt somit für mehr Kontrolle und Sicherheit bei der Reinigung. Durch den Quick Connect-Anschluss der Pistole eignet sie sich für alle Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Conrol und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5
- Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbare, manuelle Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus
- Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
- Komfortable Ausbringung von Reinigungsmittel.
Kindersicherung
- Blockiert den Pistolenabzug.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 222