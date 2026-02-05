HK 12 Hochdruckschlauchset

Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.

Dieses Zubehörset enthält neben einem 12 Meter langen Hochdruckschlauch auch eine ergonomische Hochdruckpistole sowie ein Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Das Nachrüstset eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 (außer Schlauchtrommelgeräte).

Merkmale und Vorteile
Adapterstück
  • Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
  • Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckschlauch
  • Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
  • Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 60
Max. Druck (bar) 180
Länge (m) 12
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 551 x 250 x 250
Zubehör
HK 12 Hochdruckschlauchset Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 