HK 7,5 Hochdruckschlauchset
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
Zum Lieferumfang des Zubehörsets gehören ein 7,5-Meter-Hochdruckschlauch, eine ergonomische Hochdruckpistole und ein Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klassen K 2-K 7. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.
Merkmale und Vorteile
Adapterstück
- Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckschlauch
- Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
- Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (bar)
|180
|Länge (m)
|7,5
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 60
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.86M Plus
- K 4.88 M T100
- K 4.900 M T300
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD T 300
- K 4.99 M T 250
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.80 M T 200
- K 5.91 MD
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.21 MX
Zubehör
HK 7,5 Hochdruckschlauchset Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.