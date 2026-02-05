HK 7,5 Hochdruckschlauchset

Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.

Zum Lieferumfang des Zubehörsets gehören ein 7,5-Meter-Hochdruckschlauch, eine ergonomische Hochdruckpistole und ein Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect für die Klassen K 2-K 7. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.

Merkmale und Vorteile
Adapterstück
  • Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
  • Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Hochdruckschlauch
  • Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
Hochdruckpistole
  • Für ein ergonomisches Arbeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 60
Max. Druck (bar) 180
Länge (m) 7,5
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 551 x 250 x 60
Zubehör
HK 7,5 Hochdruckschlauchset Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 