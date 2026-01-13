Nez de robinets G1 + réduction G3/4
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le nez de robinet robuste 1" avec réducteur 3/4". Le réducteur permet le raccordement à 2 dimensions de filetage. Le raccord réparateur universel convient à tous les tuyaux d'arrosage standards et a une forme ergonomique pour une manipulation aisé. La solution idéale pour le raccord ou la réparation de deux flexibles. Nez de robinet 1" avec réducteur 3/4" compatibles aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.
Caractéristiques et avantages
Très résistant
- Robustesse garantie.
Pièce de réduction
- Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|46 x 39 x 39
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.