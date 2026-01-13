Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le nez de robinet robuste 1" avec réducteur 3/4". Le réducteur permet le raccordement à 2 dimensions de filetage. Le raccord réparateur universel convient à tous les tuyaux d'arrosage standards et a une forme ergonomique pour une manipulation aisé. La solution idéale pour le raccord ou la réparation de deux flexibles. Nez de robinet 1" avec réducteur 3/4" compatibles aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.