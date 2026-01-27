Prêt à l'emploi : la BP 5.000 Garden Set Plus, comprenant un tuyau tuyau d'aspiration de 3,5 m avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1", diamètre 3/4") et un set tuyau d'arrosage avec un tuyau Kärcher PrimoFlex de 20 m (diamètre 1/2"), est idéal pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Le set tuyau d'arrosage inclut également un pistolet, des raccords et un nez de robinet. Cette pompe robuste est légère se transporte facilement grâce à sa poignée ergonomique. Les pompes de jardin Kärcher ne nécessitent aucune maintenance, s'installent sans outils et permettent une mise en marche et à l'arrêt facile, sans se fatiguer le dos, grâce à une grande pédale de demarrage. Les matériaux de qualité assurent une longue durée de vie. À l'aide d'un pressostat électronique, la BP 5.000 Garden peut être transformée en pompe à fonction Marche/Arrêt automatique afin d'offrir encore plus de confort au jardin ou pour l'alimentation en eau domestique.