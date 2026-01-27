BP 5.000 Garden Set Plus
Livré avec tous les accessoires et tuyaux, la BP 5.000 Garden Set est idéale pour arroser au quotidien un petit jardin (300m²) à partir de sources d'eau alternatives.
Prêt à l'emploi : la BP 5.000 Garden Set Plus, comprenant un tuyau tuyau d'aspiration de 3,5 m avec filtre et clapet antiretour (filetage des raccords G1", diamètre 3/4") et un set tuyau d'arrosage avec un tuyau Kärcher PrimoFlex de 20 m (diamètre 1/2"), est idéal pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau ou de citernes. Le set tuyau d'arrosage inclut également un pistolet, des raccords et un nez de robinet. Cette pompe robuste est légère se transporte facilement grâce à sa poignée ergonomique. Les pompes de jardin Kärcher ne nécessitent aucune maintenance, s'installent sans outils et permettent une mise en marche et à l'arrêt facile, sans se fatiguer le dos, grâce à une grande pédale de demarrage. Les matériaux de qualité assurent une longue durée de vie. À l'aide d'un pressostat électronique, la BP 5.000 Garden peut être transformée en pompe à fonction Marche/Arrêt automatique afin d'offrir encore plus de confort au jardin ou pour l'alimentation en eau domestique.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Prêt à l'emploiKit d'aspiration et set d'arrosage inclus
Aspiration optimale
- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple depuis une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|650
|Débit max. (l/h)
|< 5000
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 40
|Pression (bar)
|max. 4
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7
|Poids avec emballage (kg)
|11,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1
- Kit de flexible d’aspiration incl.
- Kit d’arrosage de jardin incl.
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.