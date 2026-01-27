BP 4.500 Garden Set Plus
Prêt à l'emploi : le set BP 4.500 Garden Set Plus composé de la pompe de jardin, d'un kit d'aspiration et du tuyau d'arrosage. Idéal pour l'arrosage de votre jardin avec de l'eau venant de sources alternatives.
Ce set d'arrosage comprend tout ce qu'il vous faut pour l'arrosage de votre jardin avec de l'eau venant de citernes ou de puits d'eau. L'élément principal de ce set est évidemment la pompe de jardin BP 4.500 Garden, qui se démarque par sa puissance d'aspiration améliorée et sa performance optimale. Comme c'est le cas chez toutes les pompes de jardin de Kärcher, cette pompe ne nécessite aucune maintenance, elle peut être installée sans outils et mise en marche et débranchée facilement avec les grands commutateurs au pied sans efforts pour le dos. La pompe d'arrosage peut en outre être équipée d'une fonction automatique de Marche/Arrêt (à l'aide d'un interrupteur de pression électronique) – pour un confort encore plus élevé dans votre jardin ou pour l'approvisonnement d'eau de votre maison. Le set de pompe de jardin est complété d'un flexibled'aspiration de 3,5 m, d'un filtre et un clapet antiretour (raccordement G1, diamètre de 3/4"), un tuyai d'arrosage Kärcher PrimoFlex® de 20 m. (diamètre de 1/2"), ainsi qu'une lance d'arrosage, des raccords rapide et un raccord pour robinet.
Caractéristiques et avantages
Robustesse et longue durée de vieKärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.
Interrupteur marche / arrêt actionnable au piedS'arrête et se met en marche facilement sans se baisser
Prêt à l'emploiY compris set complet avec un flexible spiralé et un flexible PrimoFlex prêt au raccordement pour un usage immédiat.
Aspiration optimale
- Cette pompe de qualité aspire facilement de l'eau d'une profondeur de 8 m., par exemple d'une citerne.
Trou de remplissage séparé
- Remplissage facile avant utilisation
Bouchon de vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Adaptateur optimisé
- Etanchéité optimale. Aucun accessoire nécessaire
Poignée ergonomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 4500
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 36
|Pression (bar)
|max. 3,6
|Hauteur d’aspiration (m)
|8
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Filetage du raccord
|G1
|Câble d'alimentation (m)
|1,5
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids avec emballage (kg)
|11,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Inclus dans la livraison
- Raccord pour pompes G1
- Kit de flexible d’aspiration incl.
- Kit d’arrosage de jardin incl.
Équipement
- Raccordement optimisé
- Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied
- Trou de remplissage séparé
- Valve de purge
- Poignée ergonomique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.