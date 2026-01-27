Ce set d'arrosage comprend tout ce qu'il vous faut pour l'arrosage de votre jardin avec de l'eau venant de citernes ou de puits d'eau. L'élément principal de ce set est évidemment la pompe de jardin BP 4.500 Garden, qui se démarque par sa puissance d'aspiration améliorée et sa performance optimale. Comme c'est le cas chez toutes les pompes de jardin de Kärcher, cette pompe ne nécessite aucune maintenance, elle peut être installée sans outils et mise en marche et débranchée facilement avec les grands commutateurs au pied sans efforts pour le dos. La pompe d'arrosage peut en outre être équipée d'une fonction automatique de Marche/Arrêt (à l'aide d'un interrupteur de pression électronique) – pour un confort encore plus élevé dans votre jardin ou pour l'approvisonnement d'eau de votre maison. Le set de pompe de jardin est complété d'un flexibled'aspiration de 3,5 m, d'un filtre et un clapet antiretour (raccordement G1, diamètre de 3/4"), un tuyai d'arrosage Kärcher PrimoFlex® de 20 m. (diamètre de 1/2"), ainsi qu'une lance d'arrosage, des raccords rapide et un raccord pour robinet.