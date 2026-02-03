S 4 Twin Go!Further
La balayeuse S 4 Twin Go!Further est une édition limitée avec 30 % de plastique recyclé¹⁾ et des accessoires exclusifs, idéale pour une utilisation toute l’année sur les petites surfaces.
L'édition limitée S 4 Twin Go!Further, en coloris noir conçu à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec des accessoires exclusifs, elle associe hautes performances de nettoyage et grand confort d’utilisation. Équipée d’un rouleau-balai puissant, de deux brosses latérales et d’une largeur de balayage de 680 mm, elle permet de nettoyer efficacement des surfaces allant jusqu’à 2 400 m² par heure. Les déchets sont directement collectés dans une cuve de 20 litres, tandis que les poils longs des brosses latérales assurent un nettoyage précis jusque le long des bords. La S 4 Twin Go!Further dispose également d’une pince clipsée sur le guidon pour ramasser facilement les déchets volumineux sans se pencher. Son guidon réglable en hauteur s’adapte à chaque utilisateur. Facile à plier et à transporter grâce à sa poignée intégrée, elle se range sans encombrement. La fixation sans outils des brosses latérales garantit une mise en service rapide et intuitive.
Caractéristiques et avantages
Cache pratique pour la brosse latéraleFixation sans outils de la brosse latérale pour un équipement et une utilisation rapides.
Pince ramasse-déchets avec fixation sur la poignée.Ramasser les déchets des trottoirs, sous les haies ou dans les parterres de fleurs de façon hygiénique sans besoin de se pencher.
Caractéristiques durablesDesign avec 30 % de plastique recyclé¹⁾. Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum. L'emballage comprend des sachets en plastique fabriqués à partir de 50 % de matières recyclées au minimum.²⁾
Réglage en hauteur avec verrouillage à baïonnette
- Un balayage qui ménage le dos grâce à un réglage en hauteur individuel.
Surface d'appui confortable
- Repli intégral de la balayeuse sans avoir à se pencher – pour un rangement peu encombrant.
Retrait facile du réservoir à déchets
- Vidage facile du réservoir à déchets.
Cuve à déchets autostabilisée
- Vidage du réservoir à déchets sans contact avec la saleté.
Balayage au plus près des bords
- Balayage en profondeur des recoins, rebords et joints.
Poignée pratique
- Grâce à la poignée, la balayeuse peut être portée et rangée facilement.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail avec balais latéraux (mm)
|680
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|2400
|Habillage / Châssis
|Composite
|Bac à déchets (l)
|20
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|10,2
|Poids, en état de marche (kg)
|10,2
|Poids avec emballage (kg)
|11,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. / ²⁾ Concernant l'emballage à l'intérieur de la boîte.
Inclus dans la livraison
- Pince ramasse-déchets: 1 Pièce(s)
- Balai latéral: 2 Pièce(s)
Équipement
- Guidon ergonomique
- Réglage du manche à l'infinie
- Position de rangement
- Se replie pour le stockage avec une simple pression du pied
- Fixation des brosses sans outils
- Cuve à déchets autostabilisée
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Allées autour de la maison
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Cave
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine S 4 Twin Go!Further
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.