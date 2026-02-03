L'édition limitée S 4 Twin Go!Further, en coloris noir conçu à partir de 30 % de plastique recyclé¹⁾ et fournie avec des accessoires exclusifs, elle associe hautes performances de nettoyage et grand confort d’utilisation. Équipée d’un rouleau-balai puissant, de deux brosses latérales et d’une largeur de balayage de 680 mm, elle permet de nettoyer efficacement des surfaces allant jusqu’à 2 400 m² par heure. Les déchets sont directement collectés dans une cuve de 20 litres, tandis que les poils longs des brosses latérales assurent un nettoyage précis jusque le long des bords. La S 4 Twin Go!Further dispose également d’une pince clipsée sur le guidon pour ramasser facilement les déchets volumineux sans se pencher. Son guidon réglable en hauteur s’adapte à chaque utilisateur. Facile à plier et à transporter grâce à sa poignée intégrée, elle se range sans encombrement. La fixation sans outils des brosses latérales garantit une mise en service rapide et intuitive.