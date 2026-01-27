Spray Cleaner FloorPro RM 748, 10l

Emulsion à pulvériser antidérapante à base de cire pour toutes les surfaces à revêtement dur. Ravive et rafraîchit les revêtements de sol. Élimine les dépôts et traces de pas, et confère des propriétés antidérapantes.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8,5
Poids (kg) 10
Poids avec emballage (kg) 10,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
  • Revêtement de sol
Accessoires