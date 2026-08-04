BDS 43 Orbital C
Performante, robuste et polyvalente : notre nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 Orbital C à mouvements orbitaux et rotatifs combinés pour une efficacité de nettoyage maximale.
Efficacité de nettoyage maximale, utilisation très polyvalente, maniement facile : notre nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 Orbital C se montre particulièrement convaincante dans le domaine du nettoyage de bâtiments, que ce soit dans les immeubles de bureaux, le commerce de détail, les hôpitaux ou les écoles. Dotée d'une technologie innovante, la machine combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante, offrant ainsi des possibilités d'utilisation variées allant du brossage jusqu'au décapage en passant par le lustrage et la cristallisation. Sa largeur de travail de 43 centimètres permet également de travailler dans les espaces restreints ou encombrés.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement simple et intuitifManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux Aide à éviter les erreurs de manipulation.
Timon réversibleAugmente la pression de la brosse de 38 à un maximum de 55 kilogrammes. Efficacité de nettoyage élevée, même en conditions difficiles. Travail facile, même dans les espaces restreints.
Tête inclinable à 90°Permet un changement de pad facile et rapide. Augmente le confort, évite les pads mouillés sur le sol.
Mouvement rotatif et orbital
- Excellent résultat de brossage avec un temps de nettoyage réduit de moitié.
- Résultats de nettoyage parfaits sur tous les types de sol.
- Frais de nettoyage et de formation réduits.
Moteur puissant
- Extrêmement robuste et conception durable
- Puissante pour de nombreuses applications
- Coût d'utilisation et d'entretien réduits
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|100
|Réservoir eau propre (l)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|60
|Pression des brosses au sol (kg)
|38 - 55
|Oscillations (O/min)
|1500
|Niveau sonore (dB (A))
|54
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|52,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Inclus dans la livraison
- Réservoir: 12 l
- Plateau entraîneur
Équipement
- Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal dans les bureaux, sur les sites de production, dans les commerces, les hôtels, les cantines, les hôpitaux et les écoles
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine BDS 43 Orbital C
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.