BDS 43/DUO C
La monobrosse BDS 43/DUO C est idéale pour le nettoyage, le lustrage et le ponçage de différents types de sols. L'appareil s'illustre par son fonctionnement très stable à 150 ou à 300 tr/min.
Avec sa largeur de travail de 43 centimètres, une vitesse variable (150 ou 300 tr/min) et un puissant moteur de 1 500 watts, la monobrosse BDS 43/DUO C offre des possibilités d'utilisation variées. Ainsi, l'appareil est adapté au nettoyage des sols durs et souples ainsi que des moquettes, au lustrage de différents revêtements et même au ponçage des parquets. La BDS 43/DUO C s'illustre par sa stabilité et une agréable prise en main. La large poignée contribue également à la maniabilité de l'appareil, permettant même aux personnes non aguerries de l'utiliser aisément.
Caractéristiques et avantages
2 vitesses150 tr/min et 300 tr/min réglable via un sélecteur Interrupteur facilement accessible
Très silencieusePeut être utilisé dans des environnement très sensibles au bruit (ex: hôtels, hôpitaux, bureaux..)
Moteur puissantExtrêmement robuste et conception durable Travail efficace grâce au grand couple.
Dispositif de brossage très bas
- Nettoie sous les meubles et les radiateurs
Grandes roues
- Facile à transporter, même sur de longues distances
- Peut être transportée sur les marches
Vaste gamme d'accessoires
- Accessoires adaptés aux multiples applications possibles : par exemple, la taille du réservoir, les brosses à différents degrés de dureté, les différents pads (microfibre, diamant) etc…
- Nettoyage systémique: le bon accessoire pour toutes les missions.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|90
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150 - 300
|Pression des brosses au sol (kg)
|45
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Tension (V)
|220
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|49,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|940 x 430 x 1070
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Réservoir en option: 10 l
- Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des revêtements de sol durs, souples et textiles
- Convient également au lustrage et au ponçage des parquets
Accessoires
Détergents
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