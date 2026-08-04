BDS 43/DUO C

La monobrosse BDS 43/DUO C est idéale pour le nettoyage, le lustrage et le ponçage de différents types de sols. L'appareil s'illustre par son fonctionnement très stable à 150 ou à 300 tr/min.

Avec sa largeur de travail de 43 centimètres, une vitesse variable (150 ou 300 tr/min) et un puissant moteur de 1 500 watts, la monobrosse BDS 43/DUO C offre des possibilités d'utilisation variées. Ainsi, l'appareil est adapté au nettoyage des sols durs et souples ainsi que des moquettes, au lustrage de différents revêtements et même au ponçage des parquets. La BDS 43/DUO C s'illustre par sa stabilité et une agréable prise en main. La large poignée contribue également à la maniabilité de l'appareil, permettant même aux personnes non aguerries de l'utiliser aisément.

Caractéristiques et avantages
Monobrosse BDS 43/DUO C: 2 vitesses
2 vitesses
150 tr/min et 300 tr/min réglable via un sélecteur Interrupteur facilement accessible
Monobrosse BDS 43/DUO C: Très silencieuse
Très silencieuse
Peut être utilisé dans des environnement très sensibles au bruit (ex: hôtels, hôpitaux, bureaux..)
Monobrosse BDS 43/DUO C: Moteur puissant
Moteur puissant
Extrêmement robuste et conception durable Travail efficace grâce au grand couple.
Dispositif de brossage très bas
  • Nettoie sous les meubles et les radiateurs
Grandes roues
  • Facile à transporter, même sur de longues distances
  • Peut être transportée sur les marches
Vaste gamme d'accessoires
  • Accessoires adaptés aux multiples applications possibles : par exemple, la taille du réservoir, les brosses à différents degrés de dureté, les différents pads (microfibre, diamant) etc…
  • Nettoyage systémique: le bon accessoire pour toutes les missions.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail, brosses (mm) 430
Hauteur de travail (mm) 90
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 150 - 300
Pression des brosses au sol (kg) 45
Niveau sonore (dB (A)) 66
Tension (V) 220
Fréquence (Hz) 50
Couleur Anthracite
Poids (avec accessoires) (kg) 49,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 940 x 430 x 1070

Inclus dans la livraison

  • Plateau entraîneur

Équipement

  • Réservoir en option: 10 l
  • Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des revêtements de sol durs, souples et textiles
  • Convient également au lustrage et au ponçage des parquets
Accessoires
Détergents
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