Avec sa largeur de travail de 43 centimètres, une vitesse variable (150 ou 300 tr/min) et un puissant moteur de 1 500 watts, la monobrosse BDS 43/DUO C offre des possibilités d'utilisation variées. Ainsi, l'appareil est adapté au nettoyage des sols durs et souples ainsi que des moquettes, au lustrage de différents revêtements et même au ponçage des parquets. La BDS 43/DUO C s'illustre par sa stabilité et une agréable prise en main. La large poignée contribue également à la maniabilité de l'appareil, permettant même aux personnes non aguerries de l'utiliser aisément.