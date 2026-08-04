BDS 43 Orbital C Spray
La nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 Orbital C Spray convient à de nombreuses applications dans le nettoyage de bâtiments. Grâce à ses buses d'injection, elle est également adaptée au nettoyage en profondeur des moquettes.
Sa largeur de travail de 43 centimètres et son vaste éventail d'applications prédestinent la nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 Orbital C Spray au nettoyage de bâtiments. L'appareil combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante et augmente ainsi au maximum l'efficacité de nettoyage. La machine est en outre équipée de buses d'injection spécialement conçues pour le nettoyage des moquettes qui répartissent exactement la quantité de solution détergente requise sur les surfaces étendues et qui permettent non seulement d'excellents résultats de nettoyage, mais également un temps de séchage rapide. Effet secondaire agréable du mouvement orbital : la machine robuste offre un fonctionnement particulièrement uniforme et stable, garantissant une grande facilité d'utilisation et un travail sans fatigue, que ce soit lors du brossage, du décapage, du lustrage ou de la cristallisation.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement simple et intuitifManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux Aide à éviter les erreurs de manipulation.
Timon réversibleAugmente la pression de la brosse de 38 à un maximum de 55 kilogrammes. Efficacité de nettoyage élevée, même en conditions difficiles. Travail facile, même dans les espaces restreints.
Buses d'injection ajustables intégréesPour un flux d'eau précis et un rendement surfacique élevé. Excellent résultat de nettoyage et temps de séchage rapide.
Mouvement rotatif et orbital
- Excellent résultat de brossage avec un temps de nettoyage réduit de moitié.
- Résultats de nettoyage parfaits sur tous les types de sol.
- Frais de nettoyage et de formation réduits.
Tête inclinable à 90°
- Permet un changement de pad facile et rapide.
- Augmente le confort, évite les pads mouillés sur le sol.
Moteur puissant
- Extrêmement robuste et conception durable
- Puissante pour de nombreuses applications
- Coût d'utilisation et d'entretien réduits
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|100
|Réservoir eau propre (l)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|60
|Pression des brosses au sol (kg)
|38 - 55
|Oscillations (O/min)
|1500
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|54,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 520 x 1070
Inclus dans la livraison
- Réservoir: 12 l
- Plateau entraîneur
Équipement
- Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal dans les bureaux, sur les sites de production, dans les commerces, les hôtels, les cantines, les hôpitaux et les écoles
Accessoires
Détergents
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