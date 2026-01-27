Très robuste, la monobrosse BDS 43/150 C Classic dispose d'un excellent rapport qualité-prix. Elle est très polyvalente et permet un entretien complet des sols. Avec un puissant moteur de 1500 watts, elle peut intervenir aussi bien sur des sols durs et souples que sur des revêtements textiles tout comme pour le ponçage de parquets usés. D'une largeur de travail de 430 mm, elle est idéale pour la plupart des applications. L'entraînement planétaire sans entretien avec engrenage en métal renforcé est garant d'une durée de vie prolongée et d'une usure réduite. Les coûts d’entretien sont inférieurs à ceux d'un entraînement par courroie. Un porte-pad est inclus dans l'équipement de base.