BDS 43/150 C Classic
La BDS 43/150 C Classic est une monobrosse très robuste pour diverses applications de nettoyage de sols. Avec entraînement planétaire sans entretien et puissant moteur de 1500 watts.
Très robuste, la monobrosse BDS 43/150 C Classic dispose d'un excellent rapport qualité-prix. Elle est très polyvalente et permet un entretien complet des sols. Avec un puissant moteur de 1500 watts, elle peut intervenir aussi bien sur des sols durs et souples que sur des revêtements textiles tout comme pour le ponçage de parquets usés. D'une largeur de travail de 430 mm, elle est idéale pour la plupart des applications. L'entraînement planétaire sans entretien avec engrenage en métal renforcé est garant d'une durée de vie prolongée et d'une usure réduite. Les coûts d’entretien sont inférieurs à ceux d'un entraînement par courroie. Un porte-pad est inclus dans l'équipement de base.
Caractéristiques et avantages
Moteur puissantExtrêmement robuste et conception durable Puissante pour de nombreuses applications Coût d'utilisation et d'entretien réduits
Entraînement planétaire robusteEngrenage en métal renforcé. Usure et coûts de maintenance réduits par rapport à un entraînement par courroie Couple plus élevé qu'un entrainement par courroie Silencieuse, durable et sans entretien
Utilisation simplifiéeManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux
Prise électrique intégrée
- Pour la fixation de l'unité d'aspiration
- Augmentation de la performance de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|90
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression des brosses au sol (kg)
|43
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|44,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Réservoir en option: 10 l
- Fonctionnement sur secteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux.
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine BDS 43/150 C Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.