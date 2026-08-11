Βούρτσες

Kärcher Standard βούρτσες

Standard βούρτσες

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Kärcher Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα

Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα

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Kärcher Βούρτσες επιφανειών

Βούρτσες επιφανειών

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Kärcher Κυλινδρικές βούρτσες

Κυλινδρικές βούρτσες

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