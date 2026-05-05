Πώς λειτουργεί η WFP 12

Το φίλτρο 3 σε 1 Active Soft Bag Filter αφαιρεί το χλώριο, βελτιώνει τη γεύση του νερού και μειώνει τη σκληρότητα του νερού και τα άλατα - για πόσιμο νερό χωρίς ταλαιπωρία. Αυτό σημαίνει ότι συσκευές όπως οι καφετιέρες προστατεύονται επίσης από τις επιπτώσεις των αλάτων. Η ποιότητα του νερού βελτιώνεται ακόμη περισσότερο από το λεπτό πλέγμα του φίλτρου, το οποίο φιλτράρει επίσης τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα που προέρχονται από τον σωλήνα νερού. Η κασέτα φίλτρου είναι επαναχρησιμοποιήσιμη- μόνο το φίλτρο Active Soft Bag Filter που μοιάζει με σακουλάκι τσαγιού χρειάζεται να αντικαθίσταται τακτικά. Η χωρητικότητα του φίλτρου επαρκεί για 100 λίτρα νερού ή για περίπου 4 εβδομάδες.