ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Τα φίλτρα νερού της Kärcher μειώνουν αποτελεσματικά τους ρύπους όπως ασβέστιο, χλώριο, βαρέα μέταλλα και υπολείμματα απόδίκτυο. Το φιλτραρισμένο, μαλακό νερό βελτιώνει τη γεύση του καφέ, του τσαγιού και άλλων ροφημάτων και μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών, όπως οι καφετιέρες και οι βραστήρες.

ΚΑΝΑΤΑ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

Κανάτα φίλτρο νερού WFP 12

Απόλαυσε την ανόθευτη απόλαυση του πόσιμου νερού με την κανάτα φίλτρου νερού WFP 12 που είναι κατασκευασμένη από βιοπλαστικό 65%.* Η ποιότητα και η γεύση του νερού βελτιώνονται- τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα από τη βρύση απομακρύνονται από το φίλτρο νερού. Οι επαναχρησιμοποιούμενες κασέτες φίλτρου αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων.

* Κανάτα, ένθετο κανάτας, περίβλημα φίλτρου.

Κατασκευασμένη από 65% βιοπλαστικά*

Με περιεκτικότητα υλικών 65% σε βιοπλαστικά*, το φίλτρο νερού WFP 12 συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

 

Επαναχρησιμοποιήσιμο ένθετο φίλτρου

Η κασέτα φίλτρου νερού είναι επαναχρησιμοποιήσιμη- μόνο το ένθετο φίλτρου που μοιάζει με σακουλάκι τσαγιού χρειάζεται να αντικαθίσταται τακτικά. Η χωρητικότητα του φίλτρου επαρκεί για 100 λίτρα νερού ή για περίπου 4 εβδομάδες. Το φίλτρο 3 σε 1 Active Soft Bag Filter αφαιρεί το χλώριο, βελτιώνει τη γεύση του νερού και μειώνει τη σκληρότητα του νερού και τα άλατα.

Ένδειξη αλλαγής φίλτρου χωρίς μπαταρία

Μια χειροκίνητη ένδειξη αλλαγής φίλτρου χωρίς μπαταρίες είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό του καπακιού. Όσον αφορά την απόρριψη, η Kärcher έχει καταργήσει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές για να απλοποιήσει τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Χωρίς γρατζουνιές, χωρίς ολίσθηση.

Χάρη στη βάση από καουτσούκ, αποφεύγονται οι γρατσουνιές στις επιφάνειες. Το WFP 12 στέκεται σταθερά χωρίς να γλιστράει.

Εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς να στάζει

Ένα μαγνητικό άνοιγμα στο καπάκι και μια εργονομικά φαρδιά λαβή εξασφαλίζουν την εύκολη πλήρωση και ότι το καπάκι παραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και κλειστό όταν χρειάζεται να προστατεύσει το νερό. Ένα φαρδύ στόμιο εμποδίζει το στάξιμο.

Φιλική προς την αποθήκευση στο ψυγείο

Με τον λεπτό σχεδιασμό της, η κανάτα φίλτρου νερού ταιριάζει σε κάθε πόρτα ψυγείου.

Πώς λειτουργεί η WFP 12

Το φίλτρο 3 σε 1 Active Soft Bag Filter αφαιρεί το χλώριο, βελτιώνει τη γεύση του νερού και μειώνει τη σκληρότητα του νερού και τα άλατα - για πόσιμο νερό χωρίς ταλαιπωρία. Αυτό σημαίνει ότι συσκευές όπως οι καφετιέρες προστατεύονται επίσης από τις επιπτώσεις των αλάτων. Η ποιότητα του νερού βελτιώνεται ακόμη περισσότερο από το λεπτό πλέγμα του φίλτρου, το οποίο φιλτράρει επίσης τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα που προέρχονται από τον σωλήνα νερού. Η κασέτα φίλτρου είναι επαναχρησιμοποιήσιμη- μόνο το φίλτρο Active Soft Bag Filter που μοιάζει με σακουλάκι τσαγιού χρειάζεται να αντικαθίσταται τακτικά. Η χωρητικότητα του φίλτρου επαρκεί για 100 λίτρα νερού ή για περίπου 4 εβδομάδες.

Περιοχές εφαρμογής των κανάτων φίλτρου νερού

Στο γραφείο ή στο οικιακό γραφείο

Οι άνθρωποι συχνά πίνουν πολύ λίγο στο γραφείο ή στο γραφείο στο σπίτι. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον με το φίλτρο νερού WFP 12. Η κανάτα φίλτρου μπορεί να μεταφέρεται σε γραφεία και θέσεις εργασίας ή να χρησιμοποιείται σε αίθουσες συσκέψεων.

Στο σπίτι

Το φίλτρο Active Soft Bag Filter στο φίλτρο νερού WFP 12 μειώνει τα άλατα, κάνοντας το νερό πιο μαλακό και βελτιώνοντας την ποιότητα και τη γεύση του. Δεν χρειάζεται πλέον να κουβαλάς μαζί σου μπουκάλι νερού ή να αγοράζεις πλαστικά μπουκάλια.

Έξω

Το φίλτρο νερού WFP 12 είναι επίσης ιδανικό για χρήση σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τροχόσπιτα ή εξοχικές κατοικίες.

Τι κάνει η κανάτα φίλτρου νερού Kärcher WFP 12;

Η κανάτα φίλτρου νερού WFP 12 φιλτράρει αξιόπιστα τα άλατα, το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα που προέρχονται από τη βρύση και βελτιώνει τη γεύση του νερού. Εξασφαλίζει επίσης ότι παρατείνεται η διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών, όπως οι καφετιέρες ή οι βραστήρες.

Άλατα

Γεύση

Χλώριο

Βαρέα μέταλλα

Σωματίδια και μικροπλαστικά

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

Τρεις λόγοι για να χρησιμοποιήσεις το νέο φίλτρο νερού WPC 120 UF

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Το ισχυρό σύστημα φίλτρου 4 σταδίων αφαιρεί αξιόπιστα σωματίδια όπως μικροπλαστικά, μειώνει τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα φαρμάκων στο νερό και συγκρατεί τα βακτήρια και τους ιούς. Ταυτόχρονα, διατηρούνται πολύτιμα μέταλλα, τα οποία είναι σημαντικά για τον οργανισμό και βελτιώνουν τη γεύση του νερού.

Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία

Χωρίς αντλία, χωρίς σύνδεση ρεύματος: το φίλτρο νερού WPC 120 UF απαιτεί μόνο σύνδεση νερού και λίγο χώρο, όπως για παράδειγμα, στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Η βρύση για την εξαγωγή του φιλτραρισμένου νερού μπορεί επίσης να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εύκολα σαν μια κανονική βρύση και περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Εύκολη συντήρηση

Η τακτική αλλαγή του φίλτρου αρκεί για αξιόπιστη λειτουργία. Το φίλτρο αφαιρείται εύκολα με μία μόνο περιστροφή. Το φίλτρο Pre-Pure πρέπει να αντικαθίσταται μόνο κάθε 3 έως 6 μήνες (ή μετά από 2.500 λίτρα). τα φίλτρα Hy-Protect και τα Post-Protect διαρκούν έως και 12 μήνες (ή για το φιλτράρισμα των 2.500 λίτρων).

Πως λειτουργεί

Φίλτρο Pre-Pure

Στο 1ο και 2ο στάδιο, ένα φίλτρο σωματιδίων και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα αφαιρούν μεγάλες αιωρούμενες ύλες από το νερό και ως αποτέλεσμα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των φίλτρων.

Φίλτρο Hy-Protect

Η μεμβράνη υπερδιήθησης του 3ου σταδίου αφαιρεί ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια τόσο μικρά όσο 0,1 μικρόμετρα (500 φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα) – και έτσι συγκρατεί τους ιούς και περισσότερο από το 99,9999% των βακτηρίων.

Φίλτρο Post-Protect

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα του 4ου σταδίου φίλτρανσης συγκρατεί το χλώριο, τα υπολείμματα φαρμάκων και τα βαρέα μέταλλα και βελτιώνει τη γεύση του νερού χωρίς να επηρεάζει την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Τι κάνει το φίλτρο νερού Kärcher WPC 120 UF;

Το φίλτρο νερού WPC 120 UF αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους και τα σωματίδια από το νερό της βρύσης, όπως:

Ιούς και βακτήρια

Υπολείμματα φαρμάκων

Χλώριο

Σωματίδια και μικροπλαστικά

Βαρέα μέταλλα

Εξαρτήματα για το WPC 120 UF

Εξαρτήματα για την WFP 12

Συχνές ερωτήσεις για το WPC 120 UF

Το φίλτρο νερού πρέπει να εγκατασταθεί στο σημείο εξαγωγής (γενικά στην κουζίνα) και να λειτουργεί με νερό βρύσης που να ικανοποιεί τα ελάχιστα πρότυπα του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό. Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για φιλτράρισμα αλατιού ή νερού πηγαδιών.

Το φίλτρο μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις κανονικές οικιακές συνδέσεις νερού 3/8". Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στο σετ, το σύστημα φίλτρου μπορεί επίσης να συνδεθεί στην υπάρχουσα βρύση. Δεν απαιτείται σύνδεση ρεύματος.

Η βρύση που περιλαμβάνεται στο πεδίο παροχής προορίζεται μόνο για την υγιεινή εξαγωγή φιλτραρισμένου νερού, π.χ. για πόση, μαγείρεμα ή πλύσιμο φρούτων και λαχανικών. Το νερό που δεν χρειάζεται φιλτράρισμα, για παράδειγμα για το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό, μπορεί να ληφθεί από τη βρύση του σπιτιού. Αυτό ανακουφίζει τα φίλτρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Σε σύγκριση με τα συστήματα όσμωσης, η υπερδιήθηση του φίλτρου νερού μας δεν χρειάζεται σύνδεση ρεύματος ή πρόσθετη εγκατάσταση αποβλήτων και είναι πολύ πιο προσιτή.

Συχνές ερωτήσεις για την WFP 12

Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο 3 σε 1 που αποτελείται από λεπτό πλέγμα φίλτρου, ενεργό άνθρακα και ρητίνη αποσκλήρυνσης. Αφαιρεί το χλώριο, βελτιώνει τη γεύση του νερού, μειώνει τη σκληρότητα του νερού και τα άλατα, απομακρύνει τα υπολείμματα από τον σωλήνα νερού και προστατεύει από τα άλατα στις συσκευές.

Τα πλαστικά κατασκευάζονται συνήθως από ορυκτά έλαια, όπως το αργό πετρέλαιο. Το WFP 12 αποτελείται κατά 65%* από βιοπλαστικό. Αυτό σημαίνει ότι το 65 τοις εκατό προέρχεται από τοπικά οικιακά απορρίμματα κουζίνας, σκανδιναβικά απορρίμματα ξύλου και απόβλητα φυτικών ελαίων, μαγειρικών ελαίων και ιχθυελαίων.

 

* Κανάτα, εσωτερικό δοχείο, κασέτα φίλτρου

Το φίλτρο επαρκεί για 100 λίτρα φιλτραρισμένου νερού ή για 4 εβδομάδες.

Το διάστημα αντικατάστασης του φίλτρου μπορεί να ρυθμιστεί στην κάτω πλευρά του καλύμματος για τον μήνα της επόμενης αντικατάστασης του φίλτρου. Μια υπενθύμιση μπορεί επίσης να προγραμματιστεί στην εφαρμογή Home & Garden.

Ναι, όλα τα μέρη είναι απαλλαγμένα από BPA.

Όχι. Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό βρύσης μεταξύ 5 και 25 °C.

Πιστοποιητικά φίλτρου νερού

Απόλυτα καθαρό νερό με το φίλτρο νερού WPC της Kärcher, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.