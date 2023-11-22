ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ!
Η εύρεση της καλύτερης λύσης για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για κάθε είδους επιχείρηση.
Στην Kärcher έχουμε προσαρμόσει με ακρίβεια την εκτενή σειρά προϊόντων μας στις απαιτήσεις κάθε επαγγελματία, μειώνοντας το χρόνο, το κόστος και την κατανάλωση πόρων, χωρίς να μειώνεται η απόδοση. Κατανοούμε τις απαιτήσεις της επιχείρησής σου σε όποιο κλάδο κι αν δραστηριοποιείσαι!
Λύσεις υγιεινής και ασφάλειας
Η υγιεινή και η δημιουργία του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική! Ισχυρός σύμμαχος, ώστε να εξασφαλίσεις το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής στο χώρο της επιχείρησής σου είναι η Kärcher!
Από χημικά καθαριστικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων υγιεινής και απολύμανσης που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μηχανές για την περιποίηση του δαπέδου σου!
Έχεις σχολείο, φροντιστήριο, κατάστημα ρούχων, supermarket, φούρνο, καφέ, εστιατόριο, γυμναστήριο, ιατρικό κέντρο ή έκθεση αυτοκινήτου; Δραστηριοποιείσαι στο χώρο της βιομηχανίας; Ως επαγγελματίας, γνωρίζεις καλύτερα από όλους ότι σήμερα, οι ανάγκες είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά: Υγιεινή / Ασφάλεια / Παραγωγικότητα / Καλή πρώτη εντύπωση / Ευελιξία απόκτησης.
Γνώρισε τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher και βρες εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Ανακάλυψε την πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher!
Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα!
Η νέα μπαταρία της Kärcher έχει έρθει για να αλλάξει όλα όσα ήξερες για τις μπαταρίες! Με απίστευτη ισχύ, χωρίς ρύπους και χαρίζοντας μοναδική ευελιξία κινήσεων, δίνει δύναμη σε μια απίστευτη γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων επαγγελματικής χρήσης. Εσύ απλά διάλεξε την μπαταρία που σου ταιριάζει και… καλώς όρισες σε ένα νέο κόσμο! Στον κόσμο της μπαταρίας της Kärcher!
The Classics: η σειρά επαγγελματικών μηχανημάτων που αποπνέει αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα!
Στιβαρά, κατασκευασμένα για βαριά χρήση, σε μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και με την υπογραφή και την αξιοπιστία της Kärcher, τα μηχανήματα της κατηγορίας "Classic", είναι ιδανικά για κάθε επαγγελματία.
Πλυστικά μηχανήματα, σκούπες, ατμοκαθαριστές και πολλές άλλες προϊοντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη κάθε επαγγελματίας.
Ανακάλυψε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία & το μέλλον...
Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).
Σου παρουσιάζουμε τις πρόσφατες καινοτομίες της Kärcher στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού!