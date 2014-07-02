Σκούπες ξηρής/υγρής αναρρόφησης
Απολύτως απαραίτητες: οι ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι κατάλληλες για κάθε είδους ρύπους. Σε ξηρή, υγρή ή ρευστή μορφή: κατάλληλες συσκευές της Kärcher αναρροφούν απλώς τα πάντα.
Tact class
Σκούπες ΝΤ με πατενταρισμένο σύστημα Τact για αδιάκοπη χρήση με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης - ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Το φίλτρο αυτοκαθαρίζεται με ισχυρές ριπές αέρα. Οι σκούπες με Tact πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις σε οικοδομές και σε εργαστήρια.
Ap class
Οι ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες της κατηγορίας Ap απομακρύνουν τους υγρούς ρύπους καθώς και τη μεσαία λεπτή σκόνη. Χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου, το φίλτρο παραμένει καθαρό και η ισχύς αναρρόφησης υψηλή. Για μεγάλες και αποτελεσματικές περιόδους εργασίας.
Standard class
Οι standard ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρονδρόκοκκους ρύπους και μεγάλους όγκους υγρών. Αυτά τα πολύ στιβαρά, ανθεκτικά και εύκολα στο χειρισμό μηχανήματα χρησιμοποιούνται από εργολάβους καθαρισμού σε καθημερινή βάση.
Classic
Οι σκούπες ΝΤ της σειράς classic είναι οικονομικές και στιβαρές αρχικής κατηγορίας μηχανές με υψηλή ισχύ αναρρόφησης και εύκολες στη χρήση.
Συστήματα αναρρόφησης ασφάλειας
Οι σκούπες αναρρόφησης ασφαλείας προστατεύουν την υγεία του χρήστη ώστε οι επικίνδυνες για την υγεία σκόνες να μην μπορούν να βλάψουν κανέναν.
Ειδικές μηχανές αναρρόφησης
Ειδικός εξοπλισμός για την αρτοποιία και την πυροσβεστική: Ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ανθεκτικά στη θερμότητα παρελκόμενα ή συνδέσεις συμβατές με συνδέσμους τύπου C.