Σκούπες ξηρής/υγρής αναρρόφησης

Απολύτως απαραίτητες: οι ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι κατάλληλες για κάθε είδους ρύπους. Σε ξηρή, υγρή ή ρευστή μορφή: κατάλληλες συσκευές της Kärcher αναρροφούν απλώς τα πάντα.

Kärcher Tact class

Tact class

Σκούπες ΝΤ με πατενταρισμένο σύστημα Τact για αδιάκοπη χρήση με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης - ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Το φίλτρο αυτοκαθαρίζεται με ισχυρές ριπές αέρα. Οι σκούπες με Tact πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις σε οικοδομές και σε εργαστήρια.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Ap class

Ap class

Οι ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες της κατηγορίας Ap απομακρύνουν τους υγρούς ρύπους καθώς και τη μεσαία λεπτή σκόνη. Χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου, το φίλτρο παραμένει καθαρό και η ισχύς αναρρόφησης υψηλή. Για μεγάλες και αποτελεσματικές περιόδους εργασίας.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Standard class

Standard class

Οι standard ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρονδρόκοκκους ρύπους και μεγάλους όγκους υγρών. Αυτά τα πολύ στιβαρά, ανθεκτικά και εύκολα στο χειρισμό μηχανήματα χρησιμοποιούνται από εργολάβους καθαρισμού σε καθημερινή βάση.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Classic

Classic

Οι σκούπες ΝΤ της σειράς classic είναι οικονομικές και στιβαρές αρχικής κατηγορίας μηχανές με υψηλή ισχύ αναρρόφησης και εύκολες στη χρήση.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Συστήματα αναρρόφησης ασφάλειας

Συστήματα αναρρόφησης ασφάλειας

Οι σκούπες αναρρόφησης ασφαλείας προστατεύουν την υγεία του χρήστη ώστε οι επικίνδυνες για την υγεία σκόνες να μην μπορούν να βλάψουν κανέναν.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Ειδικές μηχανές αναρρόφησης

Ειδικές μηχανές αναρρόφησης

Ειδικός εξοπλισμός για την αρτοποιία και την πυροσβεστική: Ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ανθεκτικά στη θερμότητα παρελκόμενα ή συνδέσεις συμβατές με συνδέσμους τύπου C.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ