Υγιεινή χωρίς συμβιβασμούς. Με αίσθημα αναλογίας.

Ένα γραφείο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα χειρουργείο, όπως ένα σχολείο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με μία κουζίνα εστιατορίου. Για αυτόν τον λόγο, η Kärcher δεν προσφέρει μόνο μία λύση απολύμανσης και υγιεινής, αλλά προϊόντα προσαρμοσμένα ειδικά στις εκάστοτε απαιτήσεις, τα οποία εγγυώνται την απαιτούμενη ασφάλεια όσον αφορά την υγιεινή κατά περίπτωση, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πελάτες.

Η έξυπνη αποτροπή των λοιμώξεων ξεκινά με μια ορθά ισορροπημένη έννοια καθαρισμού και υγιεινής. Ως συνεργάτες για να δίνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση, είναι χαρά μας να σας παρέχουμε συμβουλές και να αναλύσουμε από κοινού τις ανάγκες σας όσον αφορά τα μέτρα απολύμανσης και υγιεινής, να καταρτίσουμε ένα σχέδιο και μόνο τότε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα για εσάς και για κάθε περίπτωση προϊόντα από την ευρεία γκάμα μας. Από χημικά απολυμαντικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις σας, οι λύσεις μας συμμορφώνονται απόλυτα και έχουν πιστοποιηθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.