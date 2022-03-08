ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οι παθογόνοι οργανισμοί όπως οι ιοί, τα βακτήρια ή οι μύκητες, βρίσκονται παντού, πάνω σε επιφάνειες, αντικείμενα, δάπεδα ή ακόμα και στον αέρα. Και, όπως δυστυχώς απέδειξε ο κορονοϊός, το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν είναι ανθεκτικό σε όλα αυτά. Με εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις απολύμανσης και υγιεινής, η Kärcher προσφέρει την εξατομικευμένη απάντηση σε κάθε ανάγκη, για κάθε περιβάλλον και κάθε εφαρμογή – σήμερα αλλά και στο μέλλον.
Υγιεινή χωρίς συμβιβασμούς. Με αίσθημα αναλογίας.
Ένα γραφείο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα χειρουργείο, όπως ένα σχολείο δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με μία κουζίνα εστιατορίου. Για αυτόν τον λόγο, η Kärcher δεν προσφέρει μόνο μία λύση απολύμανσης και υγιεινής, αλλά προϊόντα προσαρμοσμένα ειδικά στις εκάστοτε απαιτήσεις, τα οποία εγγυώνται την απαιτούμενη ασφάλεια όσον αφορά την υγιεινή κατά περίπτωση, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πελάτες.
Η έξυπνη αποτροπή των λοιμώξεων ξεκινά με μια ορθά ισορροπημένη έννοια καθαρισμού και υγιεινής. Ως συνεργάτες για να δίνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση, είναι χαρά μας να σας παρέχουμε συμβουλές και να αναλύσουμε από κοινού τις ανάγκες σας όσον αφορά τα μέτρα απολύμανσης και υγιεινής, να καταρτίσουμε ένα σχέδιο και μόνο τότε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα για εσάς και για κάθε περίπτωση προϊόντα από την ευρεία γκάμα μας. Από χημικά απολυμαντικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις σας, οι λύσεις μας συμμορφώνονται απόλυτα και έχουν πιστοποιηθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Θερμική απολύμανση
Η θερμότητα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και αξιόπιστο μέσο αδρανοποίησης ή εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών ακόμη και μετά από σύντομο χρόνο επαφής. Η Kärcher κατάφερε να το αποδείξει με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, τους ατμοκαθαριστές και τις ηλεκτρικές σκούπες ατμού. Ένα εξωτερικό εργαστήριο διεξήγαγε ανεξάρτητες δοκιμές και απέδειξε ότι η θερμότητα είχε επαρκώς αποτελεσματική δράση ως απολυμαντικό.
Ιδιότητες της θερμικής απολύμανσης
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού, οι ατμοκαθαριστές και οι ηλεκτρικές σκούπες ατμού της Kärcher μπορούν αποδεδειγμένα να σκοτώσουν τα βακτήρια και να αδρανοποιήσουν τους εγκαψιδιωμένους ιούς που προκαλούν νόσους, όπως ο COVID-19, ο ιός τη γρίπης, ο ιός της επιδημικής παρωτίτιδας, ο ιός της ιλαράς, ο ιός της Έμπολα και ο Χανταϊός, αλλά και τους παθογόνους αδενοϊούς, τον ροταϊό και τον νοροϊό που απαντώνται συχνά στα νοσοκομεία, τα γηροκομεία, τα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Για τις ανθεκτικές στη θερμοκρασία σκληρές επιφάνειες και τις εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και τις επιφάνειες και τους χώρους όπου η χημική απολύμανση δεν ενδείκνυται ή δεν είναι δυνατή, η εφαρμογή ζεστού νερού ή ατμού είναι ιδανική.
Πλεονεκτήματα της θερμικής απολύμανσης
Χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα
Κανένα υπόλειμμα (προϊόντος) στις επιφάνειες που απολυμάνθηκαν
Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
Αποτρέπει την ανάπτυξη ανοχής από τους παθογόνους οργανισμούς
Ζεστό νερό: η καλύτερη επιλογή για εξωτερικούς χώρους
Λύσεις για θερμική απολύμανση από την Kärcher
Ατμοκαθαριστές και ηλεκτρικές σκούπες ατμού
Η απολυμαντική δράση των ατμοκαθαριστών και ατμοκαθαριστών με αναρρόφηση της Kärcher, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα εξαρτήματα, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615. Έχουν βακτηριοκτόνο δράση και ιδιότητες «περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS». Αυτό σημαίνει ότι συμβάλλουν στον περιορισμό των επιδημιών που οφείλονται στις πιο συχνές βακτηριακές και ιικές λοιμώξεις. Αυτό τα καθιστά κατάλληλα εδικά για τον υγειονομικό καθαρισμό των πάγκων εργασίας και δαπέδων σε κουζίνες, τουαλέτες, αποδυτήρια και κοινόχρηστους χώρους στους κλάδους της υγειονομικής περίθαλψης, της φιλοξενίας και τις δημόσιες εγκαταστάσεις.
Μηχανήματα καθαρισμού ζεστού νερού υψηλής πίεσης
Με απόδοση θερμότητας μεγαλύτερη από 65 °C και χρόνο επαφής ενός λεπτού, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher εξασφαλίζουν απολυμαντικό αποτέλεσμα που έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητο εργαστήριο και τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και μεγάλες επιφάνειες.
Χημική απολύμανση
Η χημική απολύμανση επιτρέπει την εξουδετέρωση ή την αδρανοποίηση των παθογόνων οργανισμών που βρίσκονται πάνω σε αντικείμενα ή επιφάνειες μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου απολυμαντικού. Από την άλλη πλευρά, γίνεται λόγος για την υγιεινή στην περίπτωση της απολύμανσης συντήρησης (ή απολύμανσης ρουτίνας), καθώς γενικά πραγματοποιείται επίσης και εκτός νοσοκομείων και γηροκομείων.
Ιδιότητες της χημικής απολύμανσης
Ανάλογα με τους κλάδους και την επιφάνεια όπου θα εφαρμοστούν, πρέπει να συνιστώνται διαφορετικοί παράγοντες όπως αλκοόλες, αλκυλαμίνες, ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, υπεροξειδικές ενώσεις ή χλώριο. Για αυτόν τον σκοπό, η επιλογή του δραστικού παράγοντα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Θα είναι χαρά μας να σας συμβουλεύσουμε ως προς αυτό.
Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι κατάλληλα, για σκληρές και υφασμάτινες επιφάνειες σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιες εγκαταστάσεις, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κουζίνες, καντίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα μέρη. Προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας ενάντια σε πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς και θα σας εντυπωσιάσουν με τους σύντομους χρόνους επαφής, τη χαμηλή δοσολογία και την καλή συμβατότητα με τα υλικά. Συνεπώς, η μεγάλη γκάμα συσκευών και εξοπλισμού χειρωνακτικού καθαρισμού της Kärcher εγγυάται εφαρμογή με γνώμονα τις ανάγκες.
Πλεονεκτήματα της χημικής απολύμανσης
Δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης σε ένα βήμα εργασίας, ακόμη και στις πιο μικρές επιφάνειες
Απλή εφαρμογή με φιάλη ψεκασμού και πανί που εξοικονομεί χρόνο
Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες καθώς και στις εσοχές, τις αυλακώσεις και τους αρμούς
Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
Δυνατότητα γρήγορης απολύμανσης και απολύμανσης ρουτίνας επιφανειών ζωτικής σημασίας
Λύσεις για χημική απολύμανση από την Kärcher
Χειρωνακτική απολύμανση
Τα απολυμαντικά καθαριστικά και τα απολυμαντικά της Kärcher είναι ιδανικά για απολύμανση με σκούπισμα, και το ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητάς τους έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με διάφορα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14476. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα πανετών μίας ή πολλαπλών χρήσεων για επιφάνειες και δάπεδα και συστήματα σφουγγαρίσματος. Είναι επίσης κατάλληλα για καθαρισμό με προεμβαπτισμένες πανέτες .
Συστήματα ψεκασμού
Τα συστήματα ψεκασμού της Kärcher χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απολύμανση με σκούπισμα, όπως σε δυσπρόσιτα σημεία (εσοχές) ή μεγάλους χώρους.
Μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης
Για μεγάλες επιφάνειες περίπου 500 m² ή μεγαλύτερες, συνιστούμε η χειρωνακτική απολύμανση με σκούπισμα να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός ισχυρού μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης. Το Spray Sanitation Kit και η ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού καθιστούν δυνατή την απολύμανση των αντικειμένων που καθαρίζουν δύσκολα, όπως οι κάδοι απορριμμάτων, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι περιστρεφόμενες πόρτες, τα ρολά και άλλα.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher είναι το ιδανικό εργαλείο για την εφαρμογή του Απολυμαντικού Καθαριστικού RM 732 και του Απολυμαντικού RM 735 σε χώρους όπως τουαλέτες και πισίνες, καθώς και επαγγελματικές κουζίνες, ψυκτικές αποθήκες και σφαγεία. Αυτή η μέθοδος εγγυάται γρήγορη και αξιόπιστη απολύμανση.
Καθαρισμός αέρα και αποτροπή λοιμώξεων μέσω φιλτραρίσματος
Ενώ οι επιφάνειες οποιουδήποτε είδους μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν εύκολα και χωρίς προβλήματα με τη χρήση απολυμαντικών ή συσκευών θερμικής απολύμανσης, στην ατμόσφαιρα υπάρχουν σωματίδια μολυσμένα από ιούς, τα οποία αποτελούν περαιτέρω κίνδυνο για την υγεία. Προτού οι ιοί δεσμευτούν στα σωματίδια της σκόνης και πέσουν κάτω, μπορούν να επιβιώσουν στην ατμόσφαιρα για ώρες με αποτέλεσμα να τους εισπνεύσουν ενδεχομένως οι άνθρωποι.
Ιδιότητες της αποτροπής των λοιμώξεων μέσω φιλτραρίσματος
Τα συστήματα καθαρισμού αέρα και οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης υψηλής απόδοσης της Kärcher, τα οποία είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας φίλτρα HEPA-14, καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στην αποτροπή των λοιμώξεων. Τα συστήματα καθαρισμού αέρα της Kärcher διοχετεύουν τον ατμοσφαιρικό αέρα αρκετές φορές την ώρα μέσα στο πυκνό πλέγμα του συστήματος φίλτρων HEPA-14, το οποίο αφαιρεί αξιόπιστα τα σωματίδια, τα σωματιδιακά υλικά και τους παθογόνους οργανισμούς. Ο αέρας που καθαρίζεται με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη συγκέντρωση δυνητικά μολυσματικού σωματιδιακού υλικού και ιών στον ατμοσφαιρικό αέρα και τη διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα.
Αντιθέτως, οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με φίλτρο HEPA-14 απομακρύνουν με τον ίδιο τρόπο τους ιούς που έχουν δεσμευτεί σε σωματίδια και έχουν ήδη πέσει κάτω. Τα συστήματα καθαρισμού αέρα και οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της Kärcher ενδείκνυνται για χρήση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους σε σχολεία, γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα λιανικού εμπορίου και, φυσικά, ιατρεία.
Πλεονεκτήματα του φιλτραρίσματος
Το πυκνό πλέγμα ινών του φίλτρου HEPA-14 παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια
Φιλτράρει όλους τους παθογόνους οργανισμούς, όπως ιούς, βακτήρια, σπόρους μούχλας, αναπνεύσιμα σωματίδια και είδη σκόνης
Μειώνει τον κίνδυνο λοίμωξης από μικρόβια και αερολύματα
Λύσεις για τον καθαρισμό του αέρα και την αποτροπή λοιμώξεων μέσω φιλτραρίσματος από την Kärcher
Συστήματα καθαρισμού αέρα
Το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher μπορεί να εξοπλιστεί με φίλτρο HEPA-14 (έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822). Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα σε δωμάτια εμβαδού έως 35 m², φιλτράροντας τουλάχιστον το 99,995%* των αερολυμάτων που ενδέχεται να μεταφέρουν ιούς από τον αέρα.
* Στα 2,5 μέτρα ύψος οροφής και αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες για το συνολικό μέγεθος του δωματίου.
Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης
Οι ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, όπως η T 11/1 HEPA 14 ή η T 10/1 Adv HEPA, διαθέτουν ένα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα το 99,995% των σωματιδίων των ιών που έχουν δεσμευτεί (έχει υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69). Είναι επίσης αθόρυβες και κατά συνέπεια κατάλληλες για χώρους όπου ο θόρυβος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, όπως σε νοσοκομεία ή ξενοδοχεία.
Συμβουλές εφαρμογής – οι προσαρμοσμένες σας λύσεις υγιεινής της Kärcher
1. Αξιολογήστε τον κίνδυνο υγιεινής στην ιδιοκτησία σας
Η αξιολόγηση κινδύνου αποτελεί τη βάση για τη σωστή λύση για τη διασφάλιση της πρόληψης των λοιμώξεων επί τόπου. Η έκταση των απαιτούμενων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης προσδιορίζεται και καθορίζεται εδώ με τρόπο προσανατολισμένο στις ανάγκες.
2. Λύσεις υγιεινής για τον κλάδο σας
Ανακαλύψτε τις ολιστικές μας λύσεις υγιεινής για τις εγκαταστάσεις στο επαγγελματικό σας περιβάλλον. Ως μέρος της συμβουλευτικής μας υπηρεσίας, σας υποστηρίζουμε επιτόπου με την εφαρμογή των απαιτήσεων υγιεινής ασφάλειας και πρόληψης λοιμώξεων – με λεπτομερές και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό.
Εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις απολύμανσης και υγιεινής
Η αποτελεσματική αποτροπή των λοιμώξεων ξεκινά με μια ορθά ισορροπημένη έννοια καθαρισμού και υγιεινής. Ως συνεργάτες για να δίνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση, είναι χαρά μας να σας παρέχουμε συμβουλές και να αναλύουμε από κοινού τις ανάγκες σας όσον αφορά τα μέτρα απολύμανσης και υγιεινής και να σας προτείνουμε τα κατάλληλα για εσάς και για κάθε περίπτωση προϊόντα από την ευρεία γκάμα μας. Από χημικά απολυμαντικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με κατάλληλο φιλτράρισμα, οι λύσεις μας συμμορφώνονται απόλυτα και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.