Οι σκούπες-σφουγγαρίστρες Kärcher μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα δάπεδα, είτε είναι από ξύλο, πέτρα, πλακάκια, πλαστικό ή μοκέτα. Οι κύλινδροι δεν προκαλούν ζημιές, όπως γρατσουνιές στις επιφάνειες. Μην κρατάτε τη συσκευή ακίνητη σε ένα σημείο, αλλά κρατήστε την πάντα σε κίνηση.

Το απορρυπαντικό RM 536 (αριθμός παραγγελίας 6.295-944.0) είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των κοινών σκληρών δαπέδων – διατίθεται επίσης μια βιώσιμη και vegan σύνθεση (αριθμός παραγγελίας 6.296-286.0), η οποία δεν περιέχει μικροπλαστικά, σιλικόνη ή χρωστικές ουσίες και είναι επομένως κατάλληλη για νοικοκυριά με παιδιά ή κατοικίδια.

Το απορρυπαντικό RM 534 (αριθμός παραγγελίας 6.295-941.0) είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σφραγισμένων ξύλινων δαπέδων (π.χ. παρκέ, laminate).

Για τον καθαρισμό λαδωμένων/κερωμένων ξύλινων δαπέδων, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό RM 535 (αριθμός παραγγελίας 6.295-942.0).

Για τον καθαρισμό δαπέδων από πέτρα, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό RM 537 (αριθμός παραγγελίας 6.295-943.0).