Σκούπα σφουγγαρίστρα
Επαναστατική καθαριότητα στο σπίτι σου. Απόλαυσε τη νέα γενιά καθαρισμού δαπέδων με τις σκούπες 3 σε 1 Xtra!Clean. Συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και εξαιρετική ποιότητα σε μία μόνο συσκευή: σκούπισμα, σφουγγάρισμα και στέγνωμα – και λειτουργούν σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμη και σε χαλιά. Ανακάλυψε πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να κάνει την καθημερινότητά σου ευκολότερη, να σου εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και να κάνει το σπίτι σου να λάμπει. Τέρμα στον χρονοβόρο καθαρισμό – απόλαυσε απόλυτη αποτελεσματικότητα και καθαριότητα.
Νέες Σκούπες-Σφουγγαρίστρες!
FCV 4
Η έξυπνη λύση
- Απόδοση επιφάνειας περίπου 200 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία στεγνώματος, λειτουργία Advanced!Power, λειτουργία Auto με αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control, λειτουργία Stair!Assist για σκάλες
- Ισχυρός κινητήρας BLDC
- Αποτελεσματικό σύστημα!Clean αυτοκαθαριζόμενο και Pure!Roll roller πλενόμενο στους 60 °C
FCV 3
Η ευέλικτη λύση
- Απόδοση επιφάνειας περίπου 130 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Τρεις λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία Standard, Λειτουργία Dry, Λειτουργία Advanced!Power
- Αποτελεσματικό σύστημα!Clean αυτοκαθαριζόμενο
FCV 2
Η συμπαγής λύση
- Απόδοση επιφάνειας περίπου 110 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Δύο λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία Standard, Λειτουργία Dry
- Αποτελεσματικό σύστημα! Καθαρό αυτοκαθαριζόμενο
Πλεονεκτήματα
3-σε-1 Xtra!Clean: μέγιστη καθαριότητα με ελάχιστη προσπάθεια
Αυτές οι σκούπες σφουγγαρίστρες εξοικονομούν χρόνο και κόπο χάρη στη λειτουργία 3-σε-1 Xtra!Clean. Σφουγγάρισμα, σκούπισμα και στέγνωμα: η καινοτόμος τεχνολογία 3 σε 1 εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμη και σε χαλιά. Οι επίμονοι ρύποι και οι μεγάλες ποσότητες υγρών εξαφανίζονται σε χρόνο μηδέν, ενώ εσύ ολοκληρώνεις τη δουλειά στο μισό χρόνο, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για τα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία.
Τεχνολογία Hygienic!Spin για υγιεινό καθαρισμό
Απόλαυσε ένα πραγματικά καθαρό και υγιεινό σπίτι: οι σφουγγαρίστρες Kärcher διαθέτουν την απόλυτη τεχνολογία Hygienic!Spin, η οποία έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές ότι απομακρύνει έως και 99% των βακτηρίων**, με έως και 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό και σύστημα 2 κάδων που εξασφαλίζει ότι στο δάπεδο εφαρμόζεται πάντα φρέσκο νερό. Χωρίς διάδοση ρύπων – μόνο πεντακάθαρα πατώματα χωρίς σημάδια.
** Με βάση δοκιμές ανεξάρτητου εργαστηρίου δοκιμών.
Dynamic!Control – έξυπνος αισθητήρας βρωμιάς
Η σκούπα-σφουγγαρίστρα FCV 4 σκέφτεται για εσένα: ο έξυπνος αισθητήρας βρωμιάς ανιχνεύει αυτόματα τον βαθμό βρωμιάς και ρυθμίζει με τον βέλτιστο τρόπο τόσο την ισχύ αναρρόφησης όσο και την ποσότητα νερού. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πάντα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού – χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.
Με τη μεγάλη οθόνη Vision!Clean 3,2 ιντσών, έχεις πάντα πλήρη εικόνα, καθώς όλες οι βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες με μια ματιά, συμπεριλαμβανομένου του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, της λειτουργίας καθαρισμού και της κατάστασης του συστήματος.
Κατάλληλες για χρήση σε όλα τα δάπεδα – ακόμη και σε χαλιά
Από ευαίσθητα παρκέ έως πλακάκια και χαλιά – οι σκούπες μας μπορούν να χειριστούν κάθε τύπο δαπέδου και να απορροφήσουν με ευκολία μεγάλες ποσότητες υγρών. Είτε αντιμετωπίζεις χυμένο καφέ είτε ξεραμένους λεκέδες, τα δάπεδά σου θα είναι πάντα πεντακάθαρα.
Λειτουργία Advanced!Power – μέγιστη απόδοση καθαρισμού
Με έως και 100% μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερη κατανομή νερού σε σύγκριση με τη λειτουργία Auto ή Standard, η λειτουργία Advanced!Power αφαιρεί χωρίς κόπο ακόμη και τους πιο επίμονους, ξεραμένους λεκέδες. Χάρη σε αυτήν την ισχυρή τεχνολογία, τα δάπεδα στεγνώνουν σε χρόνο μηδέν, ώστε να μπορείς να τα πατήσεις αμέσως.
Λειτουργία Smart Stair!Assist
Με τη έξυπνη λειτουργία Stair!Assist, ο καθαρισμός σκαλοπατιών και δυσπρόσιτων περιοχών γίνεται παιχνιδάκι. Χάρη στις βελτιστοποιημένες προεπιλογές και την έξυπνη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής, η σκούπα FCV 4 καθαρίζει χωρίς κόπο όταν κρατιέται σε οποιαδήποτε θέση – ακόμη και σε γωνία 90°. Για μέγιστη ευελιξία και καθαριότητα όπου χρειάζεται περισσότερο.
Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα System!Clean
Αποτελεσματική λειτουργία αυτοκαθαρισμού με έως 550 περιστροφές του roller ανά λεπτό – για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό χωρίς επαφή με τη βρωμιά. Ταυτόχρονα, η πρακτική αποθήκευση της συσκευής και των εξαρτημάτων εξοικονομεί χώρο και φορτίζει εύκολα την μπαταρία.
Pure!Roll: βιώσιμο και υγιεινό
Εύκολος βαθύς καθαρισμός: για μεγαλύτερη ευκολία, το roller FCV 4 Pure!Roll πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C. Αυτό εξασφαλίζει διαρκή υγιεινή φρεσκάδα και ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων.
Σύστημα φίλτρων Duo!Pure: καθαρός αέρας, τέλεια απόδοση
Το σύστημα φίλτρων πολλαπλών σταδίων της σφουγγαρίστρας Kärcher προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από την υγρασία. Η ανώτερη φίλτρανσή του συλλαμβάνει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα, χάρη στο εξαιρετικά αποδοτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τη βέλτιστη φίλτρανση του αέρα και υγιεινό εσωτερικό κλίμα, ειδικά στη λειτουργία Dry.
Κινητήρας BLDC: ισχυρός, αθόρυβος και ανθεκτικός
Χάρη στην τελευταία τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες, η σκούπα FCV 4 διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ευχάριστα αθόρυβη λειτουργία – ιδανική για καθημερινή χρήση.
Αποτελεσματική μπαταρία Comfort!Cell Li-Ion: μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας, βιώσιμη απόδοση
Οι σφουγγαρίστρες μας είναι εξοπλισμένες με μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας έως 45 λεπτά, για εύκολο καθαρισμό ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερα ηλεκτρικά απόβλητα, η μπαταρία μπορεί επίσης να αντικατασταθεί εύκολα όταν απαιτείται συντήρηση.