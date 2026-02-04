Outlet

Σκούπα σφουγγαρίστρα

Επαναστατική καθαριότητα στο σπίτι σου. Απόλαυσε τη νέα γενιά καθαρισμού δαπέδων με τις σκούπες 3 σε 1 Xtra!Clean. Συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και εξαιρετική ποιότητα σε μία μόνο συσκευή: σκούπισμα, σφουγγάρισμα και στέγνωμα – και λειτουργούν σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμη και σε χαλιά. Ανακάλυψε πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να κάνει την καθημερινότητά σου ευκολότερη, να σου εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και να κάνει το σπίτι σου να λάμπει. Τέρμα στον χρονοβόρο καθαρισμό – απόλαυσε απόλυτη αποτελεσματικότητα και καθαριότητα.

0 Προϊόντα

Νέες Σκούπες-Σφουγγαρίστρες!

Kärcher FCV 4 vacuum mop

FCV 4

Η έξυπνη λύση

  • Απόδοση επιφάνειας περίπου 200 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
  • Τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία στεγνώματος, λειτουργία Advanced!Power, λειτουργία Auto με αισθητήρα βρωμιάς Dynamic!Control, λειτουργία Stair!Assist για σκάλες
  • Ισχυρός κινητήρας BLDC
  • Αποτελεσματικό σύστημα!Clean αυτοκαθαριζόμενο και Pure!Roll roller πλενόμενο στους 60 °C

 

 

Kärcher FCV 3 vacuum mop

FCV 3

Η ευέλικτη λύση

  • Απόδοση επιφάνειας περίπου 130 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
  • Τρεις λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία Standard, Λειτουργία Dry, Λειτουργία Advanced!Power
  • Αποτελεσματικό σύστημα!Clean αυτοκαθαριζόμενο
Kärcher FCV 2 vacuum mop

FCV 2

Η συμπαγής λύση

  • Απόδοση επιφάνειας περίπου 110 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
  • Δύο λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία Standard, Λειτουργία Dry
  • Αποτελεσματικό σύστημα! Καθαρό αυτοκαθαριζόμενο

Πλεονεκτήματα

Effortless vacuuming, mopping and drying

3-σε-1 Xtra!Clean: μέγιστη καθαριότητα με ελάχιστη προσπάθεια

Αυτές οι σκούπες σφουγγαρίστρες εξοικονομούν χρόνο και κόπο χάρη στη λειτουργία 3-σε-1 Xtra!Clean. Σφουγγάρισμα, σκούπισμα και στέγνωμα: η καινοτόμος τεχνολογία 3 σε 1 εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμη και σε χαλιά. Οι επίμονοι ρύποι και οι μεγάλες ποσότητες υγρών εξαφανίζονται σε χρόνο μηδέν, ενώ εσύ ολοκληρώνεις τη δουλειά στο μισό χρόνο, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για τα πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία.

FCV 4 Hygienic Spin

Τεχνολογία Hygienic!Spin για υγιεινό καθαρισμό

Απόλαυσε ένα πραγματικά καθαρό και υγιεινό σπίτι: οι σφουγγαρίστρες Kärcher διαθέτουν την απόλυτη τεχνολογία Hygienic!Spin, η οποία έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές ότι απομακρύνει έως και 99% των βακτηρίων**, με έως και 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό και σύστημα 2 κάδων που εξασφαλίζει ότι στο δάπεδο εφαρμόζεται πάντα φρέσκο νερό. Χωρίς διάδοση ρύπων – μόνο πεντακάθαρα πατώματα χωρίς σημάδια.

** Με βάση δοκιμές ανεξάρτητου εργαστηρίου δοκιμών.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control – έξυπνος αισθητήρας βρωμιάς

Η σκούπα-σφουγγαρίστρα FCV 4 σκέφτεται για εσένα: ο έξυπνος αισθητήρας βρωμιάς ανιχνεύει αυτόματα τον βαθμό βρωμιάς και ρυθμίζει με τον βέλτιστο τρόπο τόσο την ισχύ αναρρόφησης όσο και την ποσότητα νερού. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πάντα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού – χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.
Με τη μεγάλη οθόνη Vision!Clean 3,2 ιντσών, έχεις πάντα πλήρη εικόνα, καθώς όλες οι βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες με μια ματιά, συμπεριλαμβανομένου του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, της λειτουργίας καθαρισμού και της κατάστασης του συστήματος.

Kärcher vacuum mops for every type of floor

Κατάλληλες για χρήση σε όλα τα δάπεδα – ακόμη και σε χαλιά

Από ευαίσθητα παρκέ έως πλακάκια και χαλιά – οι σκούπες μας μπορούν να χειριστούν κάθε τύπο δαπέδου και να απορροφήσουν με ευκολία μεγάλες ποσότητες υγρών. Είτε αντιμετωπίζεις χυμένο καφέ είτε ξεραμένους λεκέδες, τα δάπεδά σου θα είναι πάντα πεντακάθαρα.

FCV 4 stone floor

Λειτουργία Advanced!Power – μέγιστη απόδοση καθαρισμού

Με έως και 100% μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης και 20% μεγαλύτερη κατανομή νερού σε σύγκριση με τη λειτουργία Auto ή Standard, η λειτουργία Advanced!Power αφαιρεί χωρίς κόπο ακόμη και τους πιο επίμονους, ξεραμένους λεκέδες. Χάρη σε αυτήν την ισχυρή τεχνολογία, τα δάπεδα στεγνώνουν σε χρόνο μηδέν, ώστε να μπορείς να τα πατήσεις αμέσως.

The Kärcher vacuum mop makes light work of stair cleaning

Λειτουργία Smart Stair!Assist

Με τη έξυπνη λειτουργία Stair!Assist, ο καθαρισμός σκαλοπατιών και δυσπρόσιτων περιοχών γίνεται παιχνιδάκι. Χάρη στις βελτιστοποιημένες προεπιλογές και την έξυπνη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής, η σκούπα FCV 4 καθαρίζει χωρίς κόπο όταν κρατιέται σε οποιαδήποτε θέση – ακόμη και σε γωνία 90°. Για μέγιστη ευελιξία και καθαριότητα όπου χρειάζεται περισσότερο.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα System!Clean

Αποτελεσματική λειτουργία αυτοκαθαρισμού με έως 550 περιστροφές του roller ανά λεπτό – για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό χωρίς επαφή με τη βρωμιά. Ταυτόχρονα, η πρακτική αποθήκευση της συσκευής και των εξαρτημάτων εξοικονομεί χώρο και φορτίζει εύκολα την μπαταρία.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Pure!Roll: βιώσιμο και υγιεινό

Εύκολος βαθύς καθαρισμός: για μεγαλύτερη ευκολία, το roller FCV 4 Pure!Roll πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C. Αυτό εξασφαλίζει διαρκή υγιεινή φρεσκάδα και ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων.

Operation of the filter system for clean air

Σύστημα φίλτρων Duo!Pure: καθαρός αέρας, τέλεια απόδοση

Το σύστημα φίλτρων πολλαπλών σταδίων της σφουγγαρίστρας Kärcher προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από την υγρασία. Η ανώτερη φίλτρανσή του συλλαμβάνει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα, χάρη στο εξαιρετικά αποδοτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τη βέλτιστη φίλτρανση του αέρα και υγιεινό εσωτερικό κλίμα, ειδικά στη λειτουργία Dry.

FCV 4 motor

Κινητήρας BLDC: ισχυρός, αθόρυβος και ανθεκτικός

Χάρη στην τελευταία τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες, η σκούπα FCV 4 διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ευχάριστα αθόρυβη λειτουργία – ιδανική για καθημερινή χρήση.

Vacuum mop with LED display for the Li-Ion battery indicator

Αποτελεσματική μπαταρία Comfort!Cell Li-Ion: μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας, βιώσιμη απόδοση

Οι σφουγγαρίστρες μας είναι εξοπλισμένες με μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας έως 45 λεπτά, για εύκολο καθαρισμό ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερα ηλεκτρικά απόβλητα, η μπαταρία μπορεί επίσης να αντικατασταθεί εύκολα όταν απαιτείται συντήρηση.

Εξαρτήματα & Καθαριστικά

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1)

Συχνές ερωτήσεις για τις FCV

Τόσο η FC όσο και η FCV ανήκουν στην κατηγορία των συσκευών καθαρισμού δαπέδων και προσφέρουν εξαιρετική απόδοση σφουγγαρίσματος, αλλά οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικό στόχο. Η κατηγορία FC είναι εξαιρετικά ευέλικτη, ελαφριά και αθόρυβη χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ξύστρας, καθιστώντας το την ιδανική λύση για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων. Οι FCV μας κάνουν εύκολη ακόμη και την πιο δύσκολη δουλειά, όπως μεγάλες ποσότητες χονδροειδούς ρύπων, χάρη στην ισχυρή αναρροφητική δύναμη και την τεχνολογία 3 σε 1 Xtra!Clean (αναρρόφηση, σφουγγάρισμα, στέγνωμα). Σε λειτουργία Dry, οι FCV μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε χαλιά και μοκέτες.

Χάρη στην τεχνολογία Hygienic!Spin και τον βαθύ καθαρισμό, οι σκούπες-σφουγγαρίστρες μας απομακρύνουν έως και το 99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από σκληρές επιφάνειες, για ένα υγιεινό και καθαρό σπίτι, όπως αποδεικνύεται από εξωτερικές εργαστηριακές δοκιμές. Το προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα 2 κάδων παρέχει συνεχή παροχή καθαρού νερού, ενώ συλλέγει ξεχωριστά το βρώμικο νερό. Τα roller περιστρέφονται με ταχύτητα έως 500 σ.α.λ. για να εγγυηθούν άψογα αποτελέσματα καθαρισμού (20% καθαρότερα από ό,τι με μια συμβατική σφουγγαρίστρα). To roller της FCV 4 είναι επίσης πλενόμενο στο πλυντήριο στους 60 °C, καθιστώντας το μια υγιεινή και βιώσιμη λύση.

Οι σκούπες-σφουγγαρίστρες με αναρρόφηση είναι συσκευές καθαρισμού δαπέδων ειδικά σχεδιασμένες για υγρό σφουγγάρισμα. Η λειτουργία αναρρόφησης σκουπίζει το δάπεδο και τον ίδιο τον κύλινδρο, αφαιρώντας ακόμη και μεγάλες ποσότητες χονδροειδών ρύπων και τριχών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στο κάδο βρώμικου νερού, χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσεις προηγουμένως. Οι σφουγγαρίστρες διαθέτουν επίσης λειτουργία στεγνώματος (χωρίς διαρροή νερού) και σύστημα φίλτρου δύο σταδίων με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, ιδανικό για χρήση σε χαλιά. Ωστόσο, αυτές οι σκούπες-σφουγγαρίστρες δεν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως σκούπες γενικής χρήσης και δεν είναι κατάλληλες για τον καθαρισμό υφασμάτινων επίπλων ή χαλιών με μακρύ πέλμα.

Το σύστημα φίλτρων Duo!Pure προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από την υγρασία και εξασφαλίζει εξαιρετικό φιλτράρισμα με ένα εξαιρετικά αποδοτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και σφουγγάρι. Ιδανικό για χρήση στη λειτουργία Dry σε χαλιά και μοκέτες.

Όλες οι σφουγγαρίστρες μας είναι εξοπλισμένες με την εύχρηστη λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean. Ο αυτοκαθαρισμός συνιστάται μετά από κάθε χρήση για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων και των δυσάρεστων οσμών. Επιπλέον, το τακτικό ξέπλυμα προστατεύει τις βαλβίδες και τα εξαρτήματα που μεταφέρουν βρωμιά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Ο έξυπνος αισθητήρας βρωμιάς του FCV 4 ενεργοποιείται στη λειτουργία Auto. Ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης και τον όγκο του νερού ανάλογα με τον βαθμό βρωμιάς, για να μεγιστοποιήσει τον χρόνο λειτουργίας.

Η λειτουργία Stair!Assist του FCV 4 διευκολύνει τον καθαρισμό σκαλοπατιών και στενών χώρων σε όλες τις θέσεις, ακόμη και όταν η λαβή βρίσκεται σε γωνία 90°.

Η μπαταρία της σκούπας-σφουγγαρίστρας μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από τον χρήστη με τη χρήση τυπικών εργαλείων, γεγονός που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και μειώνει τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Οι αντικαταστάσιμες μπαταρίες Comfort!Cell διατίθενται ως ανταλλακτικά.

Οι σφουγγαρίστρες συνεχίζουν να λειτουργούν για λίγα δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βρωμιά έχει απορροφηθεί και μεταφερθεί στον κάδο απορριμμάτων και ότι δεν παραμένουν υπολείμματα βρωμιάς στο πάτωμα όταν σηκωθεί η συσκευή.

Οι σκούπες-σφουγγαρίστρες Kärcher μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα δάπεδα, είτε είναι από ξύλο, πέτρα, πλακάκια, πλαστικό ή μοκέτα. Οι κύλινδροι δεν προκαλούν ζημιές, όπως γρατσουνιές στις επιφάνειες. Μην κρατάτε τη συσκευή ακίνητη σε ένα σημείο, αλλά κρατήστε την πάντα σε κίνηση.

Το απορρυπαντικό RM 536 (αριθμός παραγγελίας 6.295-944.0) είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των κοινών σκληρών δαπέδων – διατίθεται επίσης μια βιώσιμη και vegan σύνθεση (αριθμός παραγγελίας 6.296-286.0), η οποία δεν περιέχει μικροπλαστικά, σιλικόνη ή χρωστικές ουσίες και είναι επομένως κατάλληλη για νοικοκυριά με παιδιά ή κατοικίδια.

Το απορρυπαντικό RM 534 (αριθμός παραγγελίας 6.295-941.0) είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σφραγισμένων ξύλινων δαπέδων (π.χ. παρκέ, laminate).

Για τον καθαρισμό λαδωμένων/κερωμένων ξύλινων δαπέδων, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό RM 535 (αριθμός παραγγελίας 6.295-942.0).

Για τον καθαρισμό δαπέδων από πέτρα, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό RM 537 (αριθμός παραγγελίας 6.295-943.0).

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ακόλουθα καθαριστικά με τη σκούπα-σφουγγαρίστρα:

  • Πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων RM 536, αριθμός παραγγελίας 6.295-944.0
  • Καθαριστικό για πέτρινα δάπεδα RM 537, αριθμός παραγγελίας 6.295-943.0
  • Φροντίδα δαπέδων για σφραγισμένα ξύλινα δάπεδα RM 534, αριθμός παραγγελίας 6.295-941.0
  • Φροντίδα δαπέδων για λαδωμένο/κερωμένο ξύλο RM 535, αριθμός παραγγελίας 6.295-942.0
  • Φυσικό καθαριστικό δαπέδων RM 538N, αριθ. παραγγελίας 6.296-286.0

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά Kärcher για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή δοσολογία.

Η χρήση άλλων καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρισμό και να οδηγήσει σε αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής πριν το δοχείο βρώμικου νερού φτάσει στο μέγιστο επίπεδο πλήρωσης.

Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αφαλάτωση τη σκούπα-σφουγγαρίστρα, καθώς τα άλατα σχηματίζονται μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 70 °C. Το οξύ του αποσκληρυντικού μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.