Μηχανές αναρρόφησης
!Keine Chance für Staub.! Οι τεχνικά προηγμένες σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher απομακρύνουν αξιόπιστα τους ρύπους, καθιστώντας τις ιδανικές για χρήση σε ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα λιανικής και για τον καθαρισμό κτιρίων. Κατασκευασμένες από έως και 60% ανακυκλωμένο υλικό, οι σκούπες αποτελούν μια βιώσιμη λύση για τις καθημερινές ανάγκες καθαρισμού. Οι συμπαγείς σκούπες εντυπωσιάζουν με την υψηλή απόδοση σε συνεχή λειτουργία και είναι ιδανικές για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης και τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 52 dB(A), οι εξαιρετικά αθόρυβες μηχανές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο.
Σκούπες ξηρής αναρρόφησης
Βιώσιμες, εύχρηστες και εξαιρετικά αθόρυβες: η νέα σειρά T αποτελείται από 45% ανακυκλωμένο υλικό* και προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, εργονομικό χειρισμό και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου. Οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/1 Adv Classic και T 11/1 Classic Adv Re!Plast προσφέρουν εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης σε χαλιά και σκληρές επιφάνειες με αθόρυβη λειτουργία. Με 60% ανακυκλωμένα υλικά, η T 11/1 Classic Adv Re!Plast είναι ιδιαίτερα βιώσιμη. Και οι δύο συσκευές είναι διαρκείς, ανθεκτικές και προσφέρουν καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν καλώδια τροφοδοσίας με βύσμα για εύκολη αντικατάσταση. * Όλα τα πλαστικά μέρη, εκτός από τα εξαρτήματα.
Σάρωση χαλιών και υφασμάτινων επιφανειών
Οι καθαριστές χαλιών εντυπωσιάζουν ακόμα και τους επαγγελματίες που καθαρίζουν κτίρια όσο και ανθρώπους που καθαρίζουν τα σπίτια τους, με τα καλύτερα αποτελέσματα για οικονομικό καθαρισμό μεσαίων και μεγάλων επιφανειών χαλιών.
Σκούπες αναρρόφησης όρθιου τύπου
Οι μηχανές αναρρόφησης με βούρτσα για χαλιά της Kärcher συνδυάζουν το ρεύμα αναρρόφησης με μία ηλεκτροκίνητη βούρτσα. Κατ' αυτόν τον τρόπο αφαιρούν τα επίμονα σωματίδια ρύπων από τις ίνες.
Μπαταριοκίνητες μηχανές αναρρόφησης
Ασύρματη ευελιξία, ισχυρή απόδοση καθαρισμού, αυξημένη παραγωγικότητα και ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία: οι νέες μπαταριοκίνητες σκούπες ξηρής αναρρόφησης της πλατφόρμας Kärcher Battery Power+ με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας eco!efficiency.