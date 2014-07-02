Μηχανές αναρρόφησης

!Keine Chance für Staub.! Οι τεχνικά προηγμένες σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher απομακρύνουν αξιόπιστα τους ρύπους, καθιστώντας τις ιδανικές για χρήση σε ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα λιανικής και για τον καθαρισμό κτιρίων. Κατασκευασμένες από έως και 60% ανακυκλωμένο υλικό, οι σκούπες αποτελούν μια βιώσιμη λύση για τις καθημερινές ανάγκες καθαρισμού. Οι συμπαγείς σκούπες εντυπωσιάζουν με την υψηλή απόδοση σε συνεχή λειτουργία και είναι ιδανικές για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης και τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας μόλις 52 dB(A), οι εξαιρετικά αθόρυβες μηχανές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χωρίς προβλήματα σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο.