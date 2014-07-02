Η CV 30/2 Bp: ένας αξιόπιστος βοηθός σε κάθε περίπτωση

Ένα μηχάνημα, πολλές επιλογές: Με τη νέα μας ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου CV 30/2 Bp με μπαταρία ο καθαρισμός είναι εφικτός σε κάθε περίσταση. Χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος, η συμπαγής σκούπα καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα. Το πρακτικό ακροφύσιο επιφανειών επιτρέπει τον καθαρισμό τραπεζιών, ντουλαπιών, πλαισίων θυρών, οροφών και φωτιστικών ή σε στενά σημεία.

Αυτό που πραγματικά έχει σημασία: συμπαγής σχεδιασμός και ευελιξία

Απλός χειρισμός, μέγιστη κινητικότητα και αποτελεσματική απομάκρυνση των ρύπων: Η CV 30/2 Bp είναι η τέλεια σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου για επαγγελματική χρήση. Εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στην αυτόματη ανίχνευση δαπέδου. Η ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία που εξοικονομεί χώρο είναι ασύρματη, ευέλικτη και πολύ εύκολη στο χειρισμό. Η αναζήτηση πρίζας και το ενοχλητικό καλώδιο ανήκουν πλέον στο παρελθόν.