Σκούπες αναρρόφησης όρθιου τύπου
Οι μηχανές αναρρόφησης με βούρτσα για χαλιά της Kärcher συνδυάζουν το ρεύμα αναρρόφησης με μία ηλεκτροκίνητη βούρτσα. Κατ' αυτόν τον τρόπο αφαιρούν τα επίμονα σωματίδια ρύπων από τις ίνες.
ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Χωρίς καλώδια, χωρίς συμβιβασμούς.
Μία για όλα. Η CV 30/2 Bp είναι η πρώτη επαγγελματική σκούπα με μπαταρία για όλα τα είδη δαπέδων, σκληρά και υφασμάτινα. Εξοπλισμένη με αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, λειτουργία καθαρισμού της βούρτσας και χαμηλή απόσταση από το έδαφος, η συμπαγής και ευέλικτη σκούπα καθαρίζει εύκολα κάτω από έπιπλα και σε χώρους με έντονη επίπλωση.
Η CV 30/2 Bp: ένας αξιόπιστος βοηθός σε κάθε περίπτωση
Ένα μηχάνημα, πολλές επιλογές: Με τη νέα μας ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου CV 30/2 Bp με μπαταρία ο καθαρισμός είναι εφικτός σε κάθε περίσταση. Χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος, η συμπαγής σκούπα καθαρίζει εύκολα κάτω από κρεβάτια και άλλα έπιπλα. Το πρακτικό ακροφύσιο επιφανειών επιτρέπει τον καθαρισμό τραπεζιών, ντουλαπιών, πλαισίων θυρών, οροφών και φωτιστικών ή σε στενά σημεία.
Αυτό που πραγματικά έχει σημασία: συμπαγής σχεδιασμός και ευελιξία
Απλός χειρισμός, μέγιστη κινητικότητα και αποτελεσματική απομάκρυνση των ρύπων: Η CV 30/2 Bp είναι η τέλεια σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου για επαγγελματική χρήση. Εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλες τις μοκέτες και τις σκληρές επιφάνειες χάρη στην αυτόματη ανίχνευση δαπέδου. Η ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία που εξοικονομεί χώρο είναι ασύρματη, ευέλικτη και πολύ εύκολη στο χειρισμό. Η αναζήτηση πρίζας και το ενοχλητικό καλώδιο ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ
Αυτόματη ανίχνευση δαπέδου
Η ηλεκτρική σκούπα ανιχνεύει αυτόματα το έδαφος στο οποίο βρίσκεται και προσαρμόζει ανάλογα το επίπεδο απόδοσής της. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα καθαρισμού τόσο σε υφασμάτινες όσο και σε σκληρές επιφάνειες.
Λειτουργία αυτοκαθαρισμού της βούρτσας
Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της βούρτσας ενεργοποιείται μέσω ενός ποδοδιακόπτη. Οι τυλιγμένες τρίχες διαχωρίζονται και αναρροφώνται πλήρως. Η σκούπα πραγματοποιεί γρήγορο, αποτελεσματικό και υγιεινό καθαρισμό της βούρτσας, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Έτσι εξοικονομείται χρόνος κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
Συμπαγής σχεδιασμός με χαμηλή απόσταση από το έδαφος
Η συμπαγής και ευέλικτη ηλεκτρική σκούπα με τον εξαιρετικά επίπεδο σχεδιασμό της είναι ιδανική για τον πλήρη και βαθύ καθαρισμό κάτω από επίπεδα έπιπλα, όπως κρεβάτια, έπιπλα ή συρταριέρες.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΡΑΝΕ:
Ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα της νέας μπαταριοκίνητης ηλεκτρικής σκούπας όρθιου τύπου CV 30/2 Bp.
Ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+
Η ισχυρή απόδοση συναντά την ευελιξία χωρίς καλώδιο: Η μπαταρία είναι συμβατή με όλα τα μηχανήματα από τις πλατφόρμες μπαταριών 36 V Kärcher Battery Power+ και Battery Power.
Μακράς διάρκειας και συμπαγής σχεδιασμός
Ο συμπαγής και στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος CV 30/2 Bp είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και εξασφαλίζει επίσης υψηλό βαθμό οικονομικής αποδοτικότητας χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής του.
Πάντα καλά ενημερωμένη
Η μπαταρία 36 V δημιουργεί διαφάνεια στην εφαρμογή. Ανιχνεύει το συνδεδεμένο μηχάνημα και εμφανίζει αυτόματα τον εναπομένοντα χρόνο λειτουργίας κατά την αναρρόφηση.
Πολυλειτουργική, καινοτόμος λαβή με οθόνη LED
Εξοπλισμένη με εργονομικό διακόπτη ON/OFF, οθόνη LED με πρακτική ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας και λειτουργία eco!efficiency, η οποία παρατείνει το χρόνο λειτουργίας και μειώνει τους θορύβους λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης.
Απλός και εργονομικός χειρισμός
Η CV 30/2 Bp είναι εύκολη στη χρήση. Υποστηρίζει την εφαρμογή προληπτικά, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί εύκολα και διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό. Διαθέτει επίσης αυτόματη ανίχνευση δαπέδου καθώς και λειτουργία καθαρισμού της βούρτσας.
Εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA 14
Το προαιρετικό φίλτρο HEPA 14 αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον εξερχόμενο αέρα . Με βαθμό διαχωρισμού 99,995% είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών DIN EN 1822:2019. Ακόμη και τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια φιλτράρονται αξιόπιστα και σχεδόν πλήρως από τον αέρα και δεν απελευθερώνονται ξανά στον αέρα του περιβάλλοντος.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Πολυλειτουργική λαβή
Η CV 30/2 Bp διαθέτει οθόνη LED για την ένδειξη του εναπομείναντος χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας. Ο διακόπτης ON/OFF είναι βολικός στη χρήση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εναλλαγής στην πρακτική λειτουργία eco!efficiency ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας και μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας.
Οθόνη LED
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η οθόνη LED εμφανίζει τον εναπομένοντα χρόνο λειτουργίας τηςμπαταρίας Battery Power+ σε λεπτά καθώς και τις αντίστοιχες ενδείξεις τεχνικού ελέγχου.
Διαισθητική έννοια λειτουργίας
Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται απλά και εργονομικά στη λαβή του CV 30/2 Bp. Απλό, πρακτικό και γρήγορο στη διαδικασία καθαρισμού.
Χρήσιμος δακτύλιος αέρα
Σε υψηλές δυνάμεις ολίσθησης, όπως σε χαλιά με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες, το κάλυμμα αέρα μπορεί να ανοίξει περιστρέφοντας τον κίτρινο δακτύλιο και η δύναμη ολίσθησης μπορεί να μειωθεί αμέσως.
Ακροφύσιο επιφάνειας
Η CV 30/2 Bp Adv διαθέτει ένα πρόσθετο ακροφύσιο επιφανείας στο βασικό εξοπλισμό. Το πρακτικό ακροφύσιο διατίθεται επίσης για όλες τις άλλες εκδόσεις ως προαιρετικό εξάρτημα. Επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, όπως ντουλάπια, γωνίες και κάτω από έπιπλα.
Διαρκής ισχύς της μπαταρίας
Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία Battery Power+. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V προσφέρει χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου μέσω οθόνης LCD. Ασύρματη ελευθερία κινήσεων και καθαρισμού όπου χρειάζεται.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Με την αυτόματη ανίχνευση δαπέδου, την πρακτική λειτουργία καθαρισμού της βούρτσας και τον εξαιρετικά επίπεδο σχεδιασμό της, η CV 30/2 Bp εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και κινητικότητα. Η τεχνολογία μπαταρίας 36 V επιτρέπει πάντα την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων καθαρισμού, ανεξάρτητα από το σημείο όπου βρίσκεται ο χρήστης. Στην καθημερινή χρήση η έξυπνη σκούπα με μπαταρία προσφέρει μέγιστη κινητικότητα και ευέλικτες εφαρμογές, ιδιαίτερα στους τομείς του καθαρισμού ξενοδοχείων και κτιρίων.
Κινητικότητα
Η CV 30/2 Bp προσφέρει έναν νέο βαθμό ανεξαρτησίας στον καθαρισμό. Χάρη στην ισχυρή μπαταρία, ο ασύρματος και ισχυρός καθαρισμός είναι δυνατός παντού. Η υπερεπίπεδη ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου με μπαταρία και ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος καταφέρνει να εκτελεί βαθύ καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα, όπως κρεβάτια, συρταριέρες ή συρταριέρες και ντουλάπια, χωρίς πρόβλημα.
Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14
Πρώτα η ασφάλεια: Το προαιρετικό φίλτρο HEPA 14 αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου και βελτιώνει τον εξερχόμενο αέρα. Έχει βαθμό διαχωρισμού 99,995% και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών DIN EN 1822:2019. Ακόμη και τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια απορροφώνται αξιόπιστα και σχεδόν πλήρως.
Λειτουργία eco!efficiency
Η οικονομική λειτουργία eco!efficiency επιτρέπει τόσο χαμηλότερο επίπεδο θορύβου κατά τον καθαρισμό κατά τη λειτουργία όσο και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ CV 30/2 BP;
Η CV 30/2 Bp είναι ιδανική για επαγγελματική χρήση οπουδήποτε πρέπει να καθαρίζονται τακτικά σκληρά ή υφασμάτινα δάπεδα. Ανεξάρτητα από πρίζες και καλώδια, η γρήγορη και αποτελεσματική χρήση είναι δυνατή παντού για τους βιομηχανικούς χρήστες.
Πάροχοι υπηρεσιών κτιρίων
Επαγγελματικός καθαρισμός υφασμάτινων και σκληρών επιφανειών σε τυπικούς χώρους όπως υποδοχή, γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και σεμιναρίων.
Ευέλικτος και ασύρματος καθαρισμός και κάτω από ιδιαίτερα χαμηλά έπιπλα.
Ξενοδοχείο και φιλοξενία
Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα ορθίου τύπου με μπαταρία για όλους τους τύπους δαπέδων, είτε πρόκειται για σκληρές είτε για υφασμάτινες επιφάνειες.
Εξαιρετικός καθαρισμός χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή απόσταση από το έδαφος, επίσης κάτω από κρεβάτια, συρταριέρες και ντουλάπια.
Πρακτικό ακροφύσιο επιφάνειας για βαθύ καθαρισμό επίσης σε ντουλάπια, οροφές, καθώς και σε άλλες υπερυψωμένες επιφάνειες.