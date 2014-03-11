Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού

Οι υψηλές θερμοκρασίες του νερού που παράγουν τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού αποφέρουν μείωση στην πίεση εργασίας, το χρόνο καθαρισμού και την απαιτούμενη ποσότητα καθαριστικού. Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού συγκριτικά με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού:

Καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού

Μειωμένη κατανάλωση χημικών προϊόντων καθαρισμού

Λιγότερος χρόνος στέγνωσης

Βελτιωμένη υγιεινή

Μικρότερος χρόνος λειτουργίας

Η χρήση ζεστού νερού προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου έως και 35% και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.