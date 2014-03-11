Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Ασυναγώνιστη ευελιξία - καθαρισμός με υψηλή πίεση με την Kärcher. Η Kärcher εφηύρε το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης το 1950 και από τότε εξελίσσει συνεχώς την τεχνολογία υψηλής πίεσης. Περισσότερη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με μικρότερους χρόνους καθαρισμού. Ως ο ηγέτης στην αγορά, η Kärcher προσφέρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων που δεν αφήνει καμία επιθυμία σας ανεκπλήρωτη σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία και στην ευελιξία. Κρύου ή ζεστού νερού, με ηλεκτροκινητήρα ή μηχανές εσωτερικής καύσης, κινητά ή σταθερές μονάδες.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού
Καθημερινός καθαρισμός μηχανημάτων, οχημάτων και κτιρίων: με την πίεση και την υψηλή απόδοση ποσότητας νερού των μηχανημάτων υψηλής πίεσης κρύου νερού ακόμα και μεγάλες ποσότητες ρύπων αφαιρούνται. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Με ζεστό νερό, τα μηχανήματα υψηλής πίεσης καθαρίζουν ακόμα καλύτερα με την ίδια πίεση, τα μηχανήματα της Kärcher εντυπωσιάζουν με το υψηλότερο επίπεδο άνεσης χρήστη και την τελευταία τεχνολογία.
Σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης
Οι σταθερές μονάδες καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι ιδανικές για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το νερό υψηλής πίεσης τροφοδοτείται απευθείας στα σημεία χρήσης μέσω ενός μόνιμα εγκατεστημένου δικτύου αγωγών.
Μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης
Όταν η καθαριστική απόδοση των συμβατικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης δεν αρκεί, αναλαμβάνουν δράση τα μηχανήματα υπερ-υψηλής πίεσης. Έτσι, ακόμα και οι πιο επίμονοι ρύποι και επικαλύψεις αφαιρούνται αξιόπιστα.
Παράγωγος ζεστού νερού
Οι μονάδες παραγωγής ζεστού νερού προσφέρουν έναν απλό και οικονομικό τρόπο μετατροπής των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σε μηχανήματα ζεστού νερού με βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Χημικά προϊόντα καθαρισμού για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Τα προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης της Kärcher για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και χρόνου. Ταυτόχρονα μειώνουν τα επίπεδα μόλυνσης των λυμάτων που οφείλεται στα υπολείμματα ορυκτελαίων, χάρη στις ειδικές τους συνθέσεις που φιλτράρονται και διαχωρίζονται εύκολα.
Καθαρισμός και προστασία επαγγελματικών οχημάτων
Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού υψηλής απόδοσης για αποτελεσματικό καθάρισμα της επίμονης βρωμιάς σε δρόμους και κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού.
Πολυμορφικότητα στις βιομηχανικές εφαρμογές
Ήπια χημικά προϊόντα καθαρισμού που δρουν άμεσα και αφαιρούν επίσης την επίμονη βρωμιά, όπως λάδι, γράσο και σκουριά.
Καθαριότητα και υγιεινή στη βιομηχανία τροφίμων
Αποτελεσματικά χημικά προϊόντα καθαρισμού και απολυμαντικά κατάλληλα για χώρους τροφίμων που συμμορφώνονται με τους καταλόγους της DGHM (Γερμανική Εταιρεία για την Υγιεινή και τη Μικροβιολογία) και της DVG (Γερμανική Ένωση Φυσικού Αερίου και Νερού).
Γυαλισμένες επιφάνειες στην είσοδο της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων σας
Εκθεσιακοί χώροι που λάμπουν και διατήρηση της αξίας για κάθε αυτοκίνητο, ακόμη και κάτω από το καπό, χάρη στα ήπια καθαριστικά για κάθε τύπο επιφάνειας και υλικού.
Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Οι υψηλές θερμοκρασίες του νερού που παράγουν τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού αποφέρουν μείωση στην πίεση εργασίας, το χρόνο καθαρισμού και την απαιτούμενη ποσότητα καθαριστικού. Πλεονεκτήματα των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού συγκριτικά με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού:
- Καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού
- Μειωμένη κατανάλωση χημικών προϊόντων καθαρισμού
- Λιγότερος χρόνος στέγνωσης
- Βελτιωμένη υγιεινή
- Μικρότερος χρόνος λειτουργίας
Η χρήση ζεστού νερού προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου έως και 35% και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Kärcher iSolar. Η λύση συστήματος για το καθάρισμα ηλιακού συλλέκτη.
Τι προτείνουμε:
Το HDS 10/20-4 M μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού ή το HD 10/23-4 S μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού.
- Πολύ υψηλή απόδοση καθαρισμού και απόδοση σε επιφάνειες
- Αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες
- Τηλεσκοπικό κοντάρι από σύνθετα ινών άνθρακα/γυαλιού
- Έκταση από 1,8 - 14 μέτρα (ανάλογα με το τηλεσκοπικό κοντάρι)