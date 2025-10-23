Παράγωγος ζεστού νερού

Είναι γνωστό ότι: Το ζεστό νερό έχει μεγαλύτερη καθαριστική ισχύ σε σχέση με το κρύο νερό. Προτείνουμε τη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού για οποιονδήποτε χρειάζεται αυτό το πρόσθετο πλεονέκτημα στην καθημερινή εργασία του, π.χ. στο πλαίσιο μιας οικονομικά αποδοτικότερης αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού. Απλά συνδέεται με την έξοδο του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης και τροφοδοτεί με ζεστό νερό έως και 80°C. Εξαιρετικά αποτελεσματικό και με χαμηλά επίπεδα εκπομπών. Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε περιπτώσεις ιδιαίτερα επίμονων ρύπων.