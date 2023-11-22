ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CLASSIC
Είναι στιβαρά και κατασκευασμένα για βαριά χρήση!
Έχουν μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής!
Είναι ιδανικά για κάθε επαγγελματία και έχουν την αξιοπιστία και την υπογραφή της Kärcher!
Πλυστικά μηχανήματα, σκούπες, ατμοκαθαριστές, μηχανές περιποίησης δαπέδου και πολλές άλλες προϊοντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη κάθε επαγγελματίας.
Ανακάλυψε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Τ 11/1 HEPA 14: ΔΕΝ ΣΚΟΥΠΙΖΕΙ ΑΠΛΑ!
Η πρώτη σκούπα στο κόσμο με φίλτρο HEPA 14 που καθαρίζει και τον αέρα και δεσμεύει ακόμη και σωματίδια SARS-Cov-2!
BD 50/50 C CLASSIC BP: ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ!
Εξασφάλισε εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού σε συνδυασμό με ιδαίτερα ανταγωνιστική τιμή, χάρη στη μπαταριοκίνητη, ανθεκτική και compact διαστάσεων νέα μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50.
B 110 R BP D 75: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ VALUE FOR MONEY!
Ιδανικό για εργασίες καθαρισμού σε μεγάλους χώρους (super market, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, χώρους παραγωγής, αποθήκες).
ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ SG 4/2 CLASSIC: ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΑΤΜΟ!
H Classic line επεκτείνεται και στον ατμό. Η απλή, compact, φορητή λύση στην διάθεση σου για καθαρισμό και απολύμανση χωρίς χημικά καθαριστικά!
Δες όλα τα μηχανήματα της σειράς Classic που προσφέρει η Kärcher σε κάθε επαγγελματία!
Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού
Επαγγελματικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού
Επαγγελματικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης
Επαγγελματικές σκούπες ξηρής- υγρής αναρρόφησης
Ατμοκαθαριστές
Μηχανές περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή - Compact μπαταρίας
Σάρωθρα
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ!
Λύσεις υγιεινής και ασφάλειας
Η υγιεινή και η δημιουργία του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική! Ισχυρός σύμμαχος, ώστε να εξασφαλίσεις το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής στο χώρο της επιχείρησής σου είναι η Kärcher!
Από χημικά καθαριστικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων υγιεινής και απολύμανσης που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μηχανές για την περιποίηση του δαπέδου σου!
Έχεις σχολείο, φροντιστήριο, κατάστημα ρούχων, supermarket, φούρνο, καφέ, εστιατόριο, γυμναστήριο, ιατρικό κέντρο ή έκθεση αυτοκινήτου; Δραστηριοποιήσε στο χώρο της βιομηχανίας; Ως επαγγελματίας, γνωρίζεις καλύτερα από όλους ότι σήμερα, οι ανάγκες είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά: Υγιεινή / Ασφάλεια / Παραγωγικότητα / Καλή πρώτη εντύπωση / Ευελιξία απόκτησης.
Γνώρισε τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher και βρες εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Ανακάλυψε την πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher!
Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα!
Η νέα πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher έχει έρθει για να αλλάξει όλα όσα ήξερες για τις μπαταρίες! Με απίστευτη ισχύ, χωρίς ρύπους και χαρίζοντας μοναδική ευελιξία κινήσεων, δίνει δύναμη σε μια απίστευτη γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων επαγγελματικής χρήσης. Εσύ απλά διάλεξε την μπαταρία που σου ταιριάζει και… καλώς όρισες σε ένα νέο κόσμο! Στον κόσμο της μπαταρίας της Kärcher!
Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία & το μέλλον...
Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικοούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).
Σου παρουσιάζουμε τις πρόσφατες καινοτομίες της Kärcher στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού!